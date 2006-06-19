به گزارش خبرگزاري مهر،"كوفي عنان"دبير كل سازمان ملل متحد در يادداشت خود براي شماره امروز روزنامه فرانكفورتر روند شاو نوشت : آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي مي توانند در روند اصلاحات سازمان ملل متحد به ايفاي نقش بپردازند .

وي با انتقاد از عدم همسويي كشورهاي مذكور تصريح كرد: سازمان ملل متحد براي ارائه يك چهره برتر در حل بحرانها و مسائل بين المللي نيازمند پشتوانه اي قوي و اعمال پاره اي تغييرات است .

دبيركل سازمان ملل با اشاره به افزايش آمار فقر در سطح جهان تصريح كرد: سازمان ملل متحد براي برچيدن معضل فقر و مشكلات اقتصادي در سطح جهان به حمايت كشورهاي ثروتمند و صنعتي نياز دارد .

" عنان " در ادامه با انتقاد از سياستهاي جديد آمريكا در قبال سازمان ملل متحد نوشت : آمريكا به تازگي در پرداختهاي خود با سازمان ملل كوتاهي كرده كه اين امر بايد اصلاح شود .

وي همچنين در مقاله اي در روزنامه فايننشال تايم درحالي كه عدم اجماع ميان كشورها درمورد اصلاحات سازمان ملل را سبب فلج شدن اين سازمان دانست، همچنين آورده است :هم اكنون زمان آن رسيده است كشورهايي كه واقعا نگران اصلاحات در سازمان ملل هستند، گرد يكديگر جمع شوند و با تشكيل ائتلافي جديد، اختلاف ها را از ميان بردارند و با اين ديدگاه كه سازمان ملل بهينه تر كار كند، به نتيجه گيري مناسبي در مورد اصلاحات برسند.

وي افزود: طبق طرحي كه من در سال گذشته براي اصلاحات ارائه دادم، مشخص شد، سازمان ملل متحد بر سه پايه قرار دارد: توسعه، امنيت جمعي وحقوق بشر. اين سازمان همچون هر سازمان ديگري به اصلاحات در يك بخش ديگر نيز نياز دارد و آن اصلاحات مديريتي است.