به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نوري المالكي دركنفرانس خبري مشترك با دس براون، وزير دفاع انگليس كه امروز به طورغيرمنتظره وارد بغداد شد،اظهارداشت:"ما طرحي براي انتقال امنيت از نيروهاي ائتلاف به نيروهاي محلي داريم و اولين واگذاري امور امنيتي ماه آينده در استان المثني (در جنوب عراق)صورت خواهد گرفت ".



وزير دفاع انگليس امروز با جلال طالباني رئيس جمهوري عراق نيز ديدار و گفتگو كرد؛ يكي از محورهاي اين گفتگو، بررسي اجراي طرح امنيتي مشابه بغداد در بصره اعلام شده است.

در شهر سماوه ، سربازان استراليايي تحت فرماندهي انگليس در استان المثني به گشت زني مشغول هستند.حدود 600 پرسنل نظامي ژاپن در استان المثني مستقر هستند .



تارو آسووزير امور خارجه ژاپن روزگذشته اعلام كرد كه جونيچيرو كويزومي نخست وزيراين كشور احتمالا خروج نيروهاي ژاپني از عراق را پيش از ديدار خود با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا كه اواخر ماه جاري صورت خواهد گرفت،اعلام مي كند .

جان هاوارد نخست وزير استراليا نيز امروز اعلام كرد: در صورت خروج نيروهاي ژاپني سربازان اين كشور براي آموزش نيروهاي امنيتي عراق در اين كشورباقي خواهند ماند.