دانشجويان خراسان جنوبي از مراكز صنعتي كشور بازديد مي كنند

رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در بيرجند با بيان اين خبر افزود: در طرح ملي ايران مرز پرگهر با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 250 نفر از دانشجويان و دانشگاهيان خراسان جنوبي در قالب 5 بازديد از پروژه هاي بزرگ ملي كه بيش از 70 درصد آنها توسط متخصصين ايراني طراحي و ساخته شده است به صورت رايگان بازديد مي كنند.





سيد روح الله هاشمي گفت: طرح ملي ايران مرز پرگهر در راستاي تقويت روحيه خود باوري و هويت ملي دانشجويان و دانشگاهيان به همت جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در راستاي آشنايي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه هاي اين استان با دستاوردهاي علمي و فني كشور از اواخر تيرماه سال جاري اجرا خواهد شد.



