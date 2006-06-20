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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در گفتگو با مهر :

دانشجويان خراسان جنوبي از مراكز صنعتي كشور بازديد مي كنند

دانشجويان خراسان جنوبي از مراكز صنعتي كشور بازديد مي كنند

دانشجويان دانشگاه هاي خراسان جنوبي در قالب طرح ايران مرز پرگهر از مراكز صنعتي كشور بازديد مي كنند.

رئيس جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در بيرجند با بيان اين خبر افزود: در طرح ملي ايران مرز پرگهر با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 250 نفر از دانشجويان و دانشگاهيان خراسان جنوبي در قالب 5 بازديد از پروژه هاي  بزرگ ملي كه بيش از 70 درصد آنها توسط متخصصين ايراني طراحي و ساخته شده است به صورت رايگان بازديد مي كنند.

سيد روح الله هاشمي گفت: طرح ملي ايران مرز پرگهر در راستاي تقويت روحيه خود باوري و هويت ملي دانشجويان و دانشگاهيان به همت جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي در راستاي آشنايي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه هاي اين استان با دستاوردهاي علمي و فني كشور از اواخر تيرماه سال جاري اجرا خواهد شد.

وي برقراري ارتباط دانشجويان با مراكز صنعتي، اقتصادي و ايجاد زمينه براي جذب نخبگان دانشگاهي به مراكز اقتصادي و صنعتي در راستاي جلوگيري از فرار مغزها را از مهمترين اهداف برگزاري طرح ايران مرز پرگهر دانست و اظهار اميدواري كرد اين بازديدها بتواند در ايجاد جنبش نرم افزاري در مراكز علمي و دانشگاهي و ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها موثر باشد.

کد مطلب 341776

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