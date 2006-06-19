معاون عمراني استانداري خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در بيرجند ، افزود: تراكم روستايي در سال گذشته در استان 8/ 1درصد بود كه طي سال جاري به 55 / 2 درصد رسيد.

سعيد حسين پور تصريح كرد: با اقدامات خوبي كه توسط دولت براي آباداني روستاها در خراسان جنوبي صورت گرفته ، پيش بيني مي شود با كاهش مهاجرت مردم از روستاها ، حاشيه نشيني در شهرها نيز كمتر شود.

وي تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار در خراسان جنوبي را 680 روستا برشمرد و اظهار داشت : 93 درصد اين روستاها داراي دهيار بوده و مابقي مراحل تصويب و بررسي را پشت سر گذاشته و بزودي براي تعيين دهيار آنها مصوبه ابلاغ خواهد شد.

حسين پور گفت: 24 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار در خراسان جنوبي از آب آشاميدني محروم هستند و با توجه به رشد 370 درصدي اعتبارات در بخش آب روستايي ، امسال نسبت به آب رساني به ساير روستاها اقدام خواهد شد.

وي از اجرايي شدن 3 كيلومتر شبكه انشعاب و توزيع آب در روستاهاي خراسان جنوبي طي 3 ماه گذشته خبر داد و افزود: در حال حاظر 34 هزار منبع ذخيره آب و 70 هزار مشترك آب در روستاها وجود دارد.

معاون عمراني استانداري خراسان جنوبي ، در مورد تجهيز مدارس روستايي گفت: از مجموع 5 هزار و 200 مدرسه موجود در روستاها 45 درصد آنها مقاوم سازي و نوسازي شده است.