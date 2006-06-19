مسعود معمايي مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي راه آهن درگفتگو با خبرنگار ورزشي "مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : پيام با بازيهاي درخشاني كه در دوفصل قبل ارائه كرد ، توانايي و پتانسيل خود را براي صعود به ليگ برترنشان داد اما با توجه به اينكه فصل گذشته به لحاظ مالي به شدت افت كرده بود بر آن شديم تا بارديگر اين تيم پرطرفداررا در رقابتهاي ليگ برترحمايت كنيم .

وي به تمايل هيات مديره راه آهن براي دراختيار گرفتن پيام و ايجاد پايگاهي قوي دراستان خراسان تاكيد كرد و گفت : با توجه به پتانسيل هاي اين تيم درجذب تماشاگر و پشتوانه معنوي كه درخراسان وجود دارد درخواست خود را به هيات مديره پيام ارجاع داده ايم اما متاسفانه تاكنون پاسخي در اين زمينه دريافت نگرفته ايم .



معمايي از ابرازتمايل ارگانهاي ديگر براي در اختيارگرفتن باشگاه پيام خبر داد و گفت : براي وضعيت كنوني باشگاه پيام ناراحت هستيم و معتقديم بايست هرچه زودتر تكليف اين باشگاه مشخص شود .

مديرعامل باشگاه راه آهن در خاتمه از منتفي شدن حضور تيم واليبال راه آهن در ليگ برترباشگاههاي كشور خبر داد .