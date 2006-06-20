  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

رئيس دانشگاه آزاد واحد كرج در گفتگو با مهر :

جذب رشته هاي كارشناسي در دانشگاه آزاد واحد كرج ممنوع شد

جذب رشته هاي كارشناسي در دانشگاه آزاد واحد كرج ممنوع شد

رئيس دانشگاه آزاد واحد كرج از ممنوعيت جذب رشته هاي كارشناسي در واحد كرج خبر داد.

رامين حاجي خاني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج افزود : به منظور ارتقاء سطح علمي دانشجويان و به دليل پايين بودن خروجي مقطع دكترا در رشته هاي مختلف ، دانشگاه آزاد واحد كرج تنها در مقطع دكترا اقدام به پذيرش دانشجو مي كند.

وي افزود: كاهش خروجي مقطع دكترا سبب كاهش اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور شده است.

حاجي خاني خاطر نشان كرد: واحد كرج در حال حاضر نياز به جذب 80 تا 100 عضو هيات علمي دارد اما به دليل كمبود فارغ التحصيلان مقطع دكترا، زمان زيادي براي جذب اين تعداد لازم است.

وي تصريح كرد: 60 تا 70 نفر از اعضاي كنوني هيات علمي دانشگاه آزاد كرج به علت كهولت سن و دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد دچار محدوديت شده اند.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد واحد كرج در سه رشته ادبيات فارسي، زراعت و روانشناسي شخصيت مدرك دكتراي مستقل اعطاء مي كند.

کد مطلب 341802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها