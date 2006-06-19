حجت الاسلام هادي صادقي رئيس مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تبليغ دين اظهار داشت: دنيا بستري براي تعارض و كشمكش دو نيروي حق و باطل است و در اين كشمكش بايد اصحاب حق تبليغات گسترده اي ارائه دهند، در غير اين صورت نيروي شيطان بر حق پيروز مي شود.

وي با اشاره به جدال نيروي نور و ظلمت تصريح كرد: دو نيروي نور و ظلمت از زمانهاي بسيار گذشته در جدال بودند و تا آينده نيز جدال آنها ادامه خواهد داشت .

حجت الاسلام صادقي با اشاره به تبليغات موفق ياد آور شد: اگر از روشها و شيوه هايي كه انبياء الهي در تبليغ دين استفاده مي كردند، استفاده شود، تبليغات موفقيت آميز خواهد بود. چرا كه انبياء الهي تأثير گذاري بسياري نه تنها در جوامع زمان خود، بلكه در جوامع امروزي داشته و دارند.

رئيس مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما با تأكيد بر شيوه تبليغ انبياء اولوالعزم افزود: بيشترين كار تبليغ اين انبياء در عمل بود و ابعاد فردي و اجتماعي دين را در اعمال خود بروز مي دادند، از اين رو ديگران از آنها تأثير مي گرفتند.

وي با اشاره به حديثي از نبي اكرم(ص) گفت: حضرت محمد (ص) مي فرمايد:" مردم را با چيزي غير از زبان به سوي دين دعوت كنيد." يعني با عملكرد خود به تبليغ بپردازيد و با شيوه هاي عملي سازي رفتار نه با گفتار و نوشتار به اين مهم اقدام كنيد.

حجت الاسلام هادي صادقي با تأكيد بر اينكه در طول تاريخ هميشه تبليغات مناسب و غيرمناسب وجود داشته است، افزود: اگر در زمينه دين تبليغات نادرست انجام شود، اثر آن كمتر خواهد بود، مردم دچار انحراف مي شوند و فرعيات جاي اصليات را مي گيرد، يعني مسائل كم اهميت جايگزين مسائل مهم ديني مي شود.