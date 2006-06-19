ابوالفضل كلهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اظهار داشت : ادارات كل غرب استان تهران بيشتر در كرج متمركز هستند و مردم ساير شهرستان هاي غرب استان تهران براي انجام امور اداري خود بايد به كرج مراجعه كنند.

وي افزود: استقرار ادارات كل در كرج سبب بي توجهي مديران كل به ساير شهرستانها از جمله شهريار ، رباط كريم ، اسلامشهر ، نظرآباد ، ساوجبلاغ ، طالقان و ساير بخش هاي منطقه شده است.

كلهر خاطر نشان كرد: اكثر طرح ها و برنامه هاي ادارات تنها در كرج اجرا مي شود و ساير شهرستان ها در اغلب موارد چند گام از كرج عقب هستند.