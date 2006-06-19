به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود رضائيان، مدير عامل سازمان بهشت‌زهرا (س) شهرداري تهران با تاكيد بر ضرورت احداث 2 گورستان جديد در شرق و غرب تهران گفت: مراحل مقدماتي احداث گورستان شرق تهران، با جديت دنبال مي‌شود.

به گفته وي تا 2 ماه آينده با تملك 160 هكتار زمين در ادامه طرح توسعه بهشت‌زهرا(س) گنجايش اين گورستان افزايش مي‌يابد.

رضائيان تاكيد كرد: با اضافه شدن اين اراضي ، مشكلات كلان شهر تهران برطرف نمي‌شود و احداث چند گورستان جديد ضرورت دارد.

مديرعامل سازمان بهشت ‌زهرا(س) همچنين يادآور شد: به زودي تكليف نهايي موضوع ساماندهي گورستان‌هاي متروكه مشخص مي‌شود، در حال حاضر تنها گورستان فعال و قانوني شهرتهران، گورستان بهشت‌ زهرا(س) است.



