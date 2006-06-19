به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين نمايشگاه شامل بخش هاي فعاليت هاي كارگاهي، معرفي تكنيك هاي بنيادين و اصولي كالكوگرافي و كارگاه آموزشي است و علاقمندان براي بازديد مي توانند روز نهم تيرماه به خيابان باهنر (نياوران)، خيابان فيضيه، بوستان جمشيديه مراجعه كنند. ساعت بازديد براي مخاطبان چهار تا هشت بعد از ظهر است.

استاد وكيلي از هنرمندان بنام و پيشكسوت كشور است كه موفق به كسب مقام بهترين تصويرساز بلونيا در سال 1991 و منتخب بهترين هنرمند در نمايشگاه آسيايي و منتخب نمايشگاه تهران در سال هاي 1993 و 1998 شده است.