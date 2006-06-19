به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، الموسوي درجريان دادخواهي در برابر دادگاه محاكمه صدام و هفت تن از همدستانش گفت: خواهان اعمال اشد مجازات در حق صدام حسين، برزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان هستيم كه در زمين مرتكب فساد شده اند و مسئول همه جنايت هاي الدجيل هستند.

صدام و همدستانش امروزدر ادامه بررسي جنايت هولناك آنها در منطقه دجيل در سال 1982، در سي و پنجمين جلسه محاكمه خود حاضر شدند.

اين جلسه به شنيدن اظهارات نمايندگان افرادي كه شكايات شخصي دارند و همچنين به بررسي اظهارات اعضاي هيئت دادستاني اختصاص يافت.

در جلسه امروز، صدام و ديگر متهمان حاضر شده اند، اما برخي از وكلاي متهمان غائب هستند.

يك منبع كه خواست نامش فاش نشود بعيد دانست كه با درخواست وكلاي مدافع براي انجام دوباره تحقيقات در مورد جنايت دجيل موافقت شود.

منبع مذكورهمچنين ادامه داد: استراتژي وكلاي مدافع اين است كه عمدا با مطرح كردن درخواست هاي بسيار جلسات دادگاه را طولاني كنند.

رئوف رشيد عبدالرحمن قاضي دادگاه محاكمه صدام در جلسه گذشته خطاب به تيم وكلاي مدافع گفت:" تا بي نهايت به شنيدن گفته هاي شاهدان دفاع ادامه نخواهيم داد و اين آخرين جلسه ويژه شنيدن گفته هاي شاهدان دفاع است".

صدام 69 ساله در جلسات گذشته، تمام اتهامات وارده عليه خود را انكار كرده و مشروعيت دادگاه را نيز زير سئوال برده است.

صدام و همدستانش از 19 اكتبر( 27 مهرماه) سال 2005 تاكنون به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 مورد محاكمه و بازجويي قرار مي گيرند كه همچنان ادامه دارد.