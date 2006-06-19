به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، وقتي سراغ مسئولان وزارتخانه عريض و طويل بهداشت مي روي تا ابهامات مصرف دخانيات در امكان عمومي را برطرف كني ، همواره پاسخ هايي مي شنوي كه فقط بر روي كاغذ آورده مي شود.

به طوري كه وزارت بهداشت همواره تاكيد داشته و دارد كه " به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تامين سلامت آنان در برابر زيانها و بيماري هاي ناشي از استعمال دخانيات ، مصرف هر نوع سيگار و مواد دخاني در اماكن عمومي به ويژه قهوه خانه ها و رستوران هاي سنتي ممنوع است " اما اينكه چنين دستورالعمل ها و قوانين و قواعدي در عمل نيز پياده مي شود ، بايد به محله هاي شلوغ شهر سر زد.

زيرا ، امروز كمتر خيابان و محله اي در جنوب و مركز شهر تهران و بعضا شمال شهر ، مي توان يافت كه حداقل يك قهوه خانه به اصطلاح سنتي نداشته باشد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت ، مسئولان اماكن عمومي موظف هستند تابلوي ممنوعيت مصرف دخانيات را به تعداد مناسب در محل هايي كه قابل رويت باشد نصب كنند و ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را يادآور شوند.

همچنين ، معاونت هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور نيز موظف هستند با قاطعيت در اجراي مصوبات دولتي درباره ممنوعيت استعمال دخاينات در اماكن عمومي و هماهنگي با ساير بخش ها از جمله نيروي انتظامي ، اقدامات لازم را اعمال كنند... .

اين قبيل دستورالعمل هاي زيبا و خواندي را مي توان در بايگاني نامه هاي ارسالي وزارت بهداشت به رسانه ها ، سازمان هاي زير مجموعه و دهها دستگاه و نهاد مربوطه ، يافت اما اينكه چنين دستوراتي در حال حاضر اعمال و اجرا مي شود ، نكته اي است كه وزارت بهداشت خود نيز بهرت از همه مي داند كه اين گونه نيست.

بنابر تحقيقات صورت گرفته ، كاهش يك درصد از جمعيت 12 درصدي افراد سيگاري كشور ، 70 ميليارد تومان ذخيره پولي به همراه دارد.

به گزارش مهر ، چندي پيش معاون سلامت وزارت بهداشت به شدت از مصرف قليان در بين نسل جوان و نوجوان كشور اظهار نگراني كرده و عنوان داشته بود كه مصرف قليان به دروغ بي ‌‏ضرر خوانده مي ‏شود. زيرا ، مصرف هر بار آن معادل استعمال 100 نخ سيگار است.

سيگار مهم‌‏ ترين عامل سرطان ، فقر و تباهي خانواده ‌‏ها است كه متاسفانه تبليغات آن روز به روز با شيوه‌ هاي گمراه كننده از سوي توليد كنندگان سيگار گسترش مي ‌يابد...

‌كمپاني ‌هاي توليد سيگار به طور مرتب با تبليغات گمراه كننده مانند سيگار ملايم ، كم ضرر ، لايت يا هاي ‌‏لايت ، براي دست يافتن به سودهاي ميلياردها دلاري خود همواره در تلاش هستند از روشهاي جديد و غيرمستقيم در اين راه سود ببرند. در حالي كه هر 5/2 دقيقه يك نفر بر اثر مصرف سيگار و عوارض آن ، در ايران فوت مي كند.

بنابر اظهارات يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ، هر سال در كشور 1000 ميليارد تومان صرف استعمال مواد دخاني مي شود كه براي درمان بيماري هاي ناشي از مصرف دخانيات نياز به 5000 ميليارد تومان اعتبار است. در شرايطي كه بودجه سالانه بهداشت در كشور 1000 ميليارد تومان است و اگر همه اين اعتبار به درمان عوارض ناشي از استعمال دخانيات نيز اختصاص يابد ، باز هم پاسخگوي نيازها نخواهد بود.

به گزارش مهر ، 400 ماده سمي در سيگار موجود است كه 100 ماده آن سرطان زا بوده و در برخي از موارد شانس ابتلا به سرطان را در ميان افراد سيگاري دو تا سه برابر افزايش مي دهد...

وزارت بهداشت اعلام كرده است كه " عرضه كنندگان جزء فرآورده هاي دخاني غير از دو صنف خواروبار فروش و سوپرماركت ، به عنوان توزيع كننده خارج از شبكه توزيع مواد دخاني تلقي شده و با متخلفان طبق ضوابط و مقررات موجود برخورد مي شود.

بر اساس آئين نامه ممنوعيت عرضه و استعمال دخانيات ( سيگار ، پيپ ، قليان و...) در اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي تنها دو صنف خواربار فروش و سوپرماركت ها كه داراي پروانه كسب هستند ، مجاز به خرده فروشي مواد دخاني بوده و با ساير عرضه كنندگان برخورد قانوني به عمل مي آيد.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز ، چندي پيش در همايشي تحت عنوان " افيون عصر در كرج ، از كاهش سن مصرف قرص هاي روان گردان اظهار نگراني كرده و اعلام داشته بود كه بزودي مبارزه نيروي انتظامي تحت عنوان " تجارت دود عليه خون " آغاز مي شود و چرخه مثلثي توليد ، توزيع و مصرف ، محدودتر خواهد شد.

به گزارش مهر ، چنين موضع گيري ها و اظهار نظرهايي حاكي از آن است كه مصرف مواد دخاني به ويژه سيگار و قليان به شدت در حال كاهش است و مسئولان و متوليان امر ، تنها به ذكر برنامه ها پرداخته و از واقعيت ها فرار مي كنند.

ستاد پيشگيري از مصرف دخانيات در مدارس با مشاركت آموزش و پرورش و جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات براي پيشگيري جدي و عملي از به دام افتادن جوانان و دانش آموزان در دام سيگار و اعتياد ، زير نظر وزير آموزش و پرورش تشكيل مي شود.

اين خبر خوشايند كه ماههاي پاياني سال گذشته اعلام شده بود ، اين پيام را به همراه دارد كه وضعيت در سطح مدارس كشور به شدت نگران كننده است و چنانچه نخواهيم با اين معضل خانمانسوز به طور جدي و ضربتي برخورد كنيم ، نتايج تلخ و ناگوار آن در سالهاي نه چندان دور ، گريبان جامعه را خواهد فشرد.

بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش ، ستاد مذكور با هدف حفظ سلامت و بهداشت عمومي افراد و رسيدن به جامعه اي عاري از دخانيات ، ارتقاي آگاهي دانش آموزان ، مديران ، معلمان و كاركنان مدارس نسبت به زيان هاي استعمال دخانيات ، پيشگيري از استعمال دخانيات در نوجوانان و جوانان كشور ، به ويژه ارتقاي آگاهي پدران و مادران نسبت به مضرات استعمال دخانيات و مسائل مرتبط با آن ، سعي در فراهم آوردن جامعه اي سالم و عاري از دخانيات دارد.

آموزش برنامه هاي كنترل دخانيات ، حمايت و كمك به افراد سيگاري براي ترك آنان از طريق روشهاي نوين درماني و غير دارويي و جلب مشاركت خانواده ها، مسئولان و معلمان در زمينه برنامه هاي كنترل دخانيات از راهكارهاي اين ستاد براي مبارزه با شيوع دخانيات در مدارس است...

بر اساس تحقيقات صورت گرفته ، سيگار كشيدن در بسياري از موارد مقدمه و پيش زمينه اعتياد افراد را فراهم مي كند. بسياري از افراد معتاد به مواد مخدر ، قبل از سن 20 سالگي سيگار كشيدن را تجربه كرده اند.

طبق تحقيقات موجود ، سيگار كشيدن و استعمال مواد مخدر اعتماد به نفس اوليه و اميد به زندگي افراد را كم مي كند. بنابراين جوانان و خانواده هاي آنان در تمام سنين به ويژه قبل از 20 سالگي بايد با هوشياري با اين موضوع برخورد كنند.