به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از خبر گزاري فرانسه ، سيد حميد البار وزير خارجه مالزي درآغاز نشست سازمان كنفرانس اسلامي در باكو اظهارداشت كه " جناحهاي فلسطيني نبايد اجازه دهند جنگ داخلي روي دهد" .
ابوبكرالقربي وزير امور خارجه يمن نيزخاطرنشان كرد كه پيروزي جناح فلسطيني حماس در انتخابات پارلماني ماه ژانويه توسط اسرائيل موردسوء استفاده قرارگرفت . آمريكا و اتحاديه اروپا مثل اسرائيل حماس رايك سازمان تروريستي خواندند .
وي همچنين افزود :"پيروزي حماس يك برگه در دستان اسرائيل است كه نمي خواهدبا دولت فلسطين گفتگو كند" .
وزير امور خارجه يمن از كشورهاي كمك كننده خواست كه كمكهاي خود را به فلسطينيان كه پس از پيروزي حماس در انتخابات توسط كشورهاي غربي قطع شد، ازسربگيرند .
القربي همچنين تصريح كرد كه امروزه تهديداتي براي محاصره مردم فلسطين وجوددارد و ما از كشورهاي كمك كننده مي خواهيم كه به مردم فلسطين كمك كنند .
اين ديپلمات ارشد يمني همچنين خاطر نشان كرد :"ما از در خواست سازمان ملل مبني براينكه خليج فارس بايد عاري از تسليحات هسته اي شود حمايت مي كنيم ، اما در همين زمان ، اسرائيل بايد توافقنامه هاي عدم اشاعه تسليحات هسته اي را امضاء كند .
وي همچنين تصريح كرد :" يمن از ايجاد يك مركز هسته اي مشترك براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به عنوان راه حلي براي مناقشه هسته اي ايران حمايت مي كند" .
الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان نيز در سخنراني خود در نشست امروز وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي خواستار اصلاحات در شوراي امنيت سازمان ملل شد و اعلام كرد كه هيچ سازوكاري موثري براي اجراي تصميمات وجودندارد .
وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در نشست سه روزه باكو در باره بسياري از مسائلي كه جهان اسلام با آن روبروست از جمله ، درگيري اسرائيل و فلسطين ، وضعيت عراق و موضوع هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد .
در نخستين روز نشست باكو ،
سازمان كنفرانس اسلامي فلسطينيان را به اتحاد مقابل رژيم صهيونيستي فراخواند
ديپلمات هاي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در نخستين روز نشست باكو تاكيد كردند جناح هاي فلسطيني بايد با جنگ داخلي كه رژيم صهيونيستي از آن سوء استفاده خواهد كرد مبارزه كنند .
کد مطلب 341827
نظر شما