به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از خبر گزاري فرانسه ، سيد حميد البار وزير خارجه مالزي درآغاز نشست سازمان كنفرانس اسلامي در باكو اظهارداشت كه " جناحهاي فلسطيني نبايد اجازه دهند جنگ داخلي روي دهد" .



ابوبكرالقربي وزير امور خارجه يمن نيزخاطرنشان كرد كه پيروزي جناح فلسطيني حماس در انتخابات پارلماني ماه ژانويه توسط اسرائيل موردسوء استفاده قرارگرفت . آمريكا و اتحاديه اروپا مثل اسرائيل حماس رايك سازمان تروريستي خواندند .



وي همچنين افزود :"پيروزي حماس يك برگه در دستان اسرائيل است كه نمي خواهدبا دولت فلسطين گفتگو كند" .



وزير امور خارجه يمن از كشورهاي كمك كننده خواست كه كمكهاي خود را به فلسطينيان كه پس از پيروزي حماس در انتخابات توسط كشورهاي غربي قطع شد، ازسربگيرند .



القربي همچنين تصريح كرد كه امروزه تهديداتي براي محاصره مردم فلسطين وجوددارد و ما از كشورهاي كمك كننده مي خواهيم كه به مردم فلسطين كمك كنند .



اين ديپلمات ارشد يمني همچنين خاطر نشان كرد :"ما از در خواست سازمان ملل مبني براينكه خليج فارس بايد عاري از تسليحات هسته اي شود حمايت مي كنيم ، اما در همين زمان ، اسرائيل بايد توافقنامه هاي عدم اشاعه تسليحات هسته اي را امضاء كند .



وي همچنين تصريح كرد :" يمن از ايجاد يك مركز هسته اي مشترك براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به عنوان راه حلي براي مناقشه هسته اي ايران حمايت مي كند" .



الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان نيز در سخنراني خود در نشست امروز وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي خواستار اصلاحات در شوراي امنيت سازمان ملل شد و اعلام كرد كه هيچ سازوكاري موثري براي اجراي تصميمات وجودندارد .



وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در نشست سه روزه باكو در باره بسياري از مسائلي كه جهان اسلام با آن روبروست از جمله ، درگيري اسرائيل و فلسطين ، وضعيت عراق و موضوع هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد .

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