به گزارش خبرگزاري مهر، ميركاظمي در ديدار وزير همكاري بين الملل سودان گفت: با برقراري نظام توافقات ترجيحي و انجام مذاكرات كارشناسي، مي توانيم فضايي مناسب براي فعاليت بخش هاي خصوصي دو كشور فراهم كنيم.

وزير بازرگاني در اين ديدار ضمن اعلام آمادگي ايران براي كمك به توسعه روابط تجاري با كشور دوست و مسلمان سودان، به مشتركات فراوان و فرهنگ اسلامي جاري در دو كشور اشاره كرد و خواستار ايجاد بازار مشترك ميان كشورهاي جهان اسلام شد.

ميركاظمي از صنايع خودروسازي، ماشين آلات و تجهيزات، صنايع غذايي، صنايع تبديلي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي و همچنين صنايع سنگين متالوژي و صادرات خدمات فني و مهندسي بعنوان زمينه هاي فعاليت جمهوري اسلامي ايران نام برد و از علاقه مندي كشورش براي انتقال اين فناوري ها به سودان و افزايش روابط تجاري خبر داد.

وي در ادامه ايجاد ارتباطات بانكي، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي انجام خدمات فني و مهندسي، توافقات گمركي، ايجاد و توسعه فعاليت اتاق هاي بازرگاني مشترك و برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي را از نكات مهم در توسعه سطح روابط تجاري دو كشور عنوان كرد.

وزير همكاري بين الملل سودان نيز در اين ديدار با اشاره به موقعيت كشورش پس از صلح و وجود منابع گسترده، خواستار بهره گيري از توانمنديها و امتيازات نسبي ايران و افزايش مشاركت و سرمايه گذاري در زمينه هاي فناوري، صنعت و تحقيقات بر اساس معاهده كشورهاي شرق و جنوب آفريقا (كومسا) شد.

وي خواستار ايجاد مكانيزمي براي پيگيري و رفع موانع تجاري ميان دو كشور شد و گفت: جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استفاده از امتيازات اتحاديه تجارت آزاد جهان عرب (گفتا) از سودان به عنوان دريچه اي براي ورود به بازار كشورهاي عرب استفاده كند.

وزير همكاري بين الملل سودان هم چنين با اشاره به بررسي امتيازات كالاهاي سوداني براي ورود به بازار ايران بر ايجاد شرايطي براي سرمايه گذاري مشترك و افزايش مبادلات تجاري با توجه به عدم توازن سطح مبادلات دو كشور تاكيد كرد.