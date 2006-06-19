به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي "خوش بيني و بدبيني افراطي" را باعث گمراه شدن در تحليل اوضاع كشور دانستند و با اشاره به واقعيات موجود در عرصه هاي مختلف داخلي و خارجي خاطرنشان كردند: تراكم موفقيت هاي بزرگ و پي در پي جزو برجسته ترين نقاط مثبت كشور و نظام است.

رهبر انقلاب اسلامي وجود روح اميد و نشاط در مردم – روي كار بودن دولتي مصمم و پركار – جايگاه عزتمند جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي، پيشرفتهاي علمي – توسعه زيرساخت هاي كشور – آرامش سياسي موجود – ناكامي دشمن در ايجاد اختلافات مذهبي، قومي و صنفي و هماهنگي و همدلي قواي سه گانه را از ديگر نقاط مثبت كنوني برشمردند و افزودند: در مقابل فهرست طولاني موفقيت ها و نقاط مثبت، نيازهاي فوري، خلأها و مشكلاتي وجود دارد كه بايد براي رفع آنها، تدبير كرد و كار و تلاش مضاعف انجام داد.

ايشان، ايجاد اشتغال، مهار كردن تورم، رسيدگي به مناطق محروم، مبارزه جدي با فساد – تأمين كامل امنيت سرمايه گذاري – تثبيت مدبرانه جايگاه بين المللي نظام و پيرايش چهره فرهنگي كشور را جزو نيازهايي دانستند كه "دولت و مجلس اصولگرا" و ديگر دستگاه ها بايد با پافشاري بر اصول، برنامه ريزي صحيح و تلاش بي وقفه، در جهت حل آنها گامهاي محكم و پي در پي بردارند.

حضرت آيت الله خامنه اي، اداره اركان مهم كشور را با مديريتِ تفكر اصولي اسلام و يا به تعبير رايج با اصولگرايي، از نعمتهاي بزرگ پروردگار خواندند و افزودند: اصولگرايي نحله يا جرياني در مقابل ديگر جريانهاي رايج سياسي نيست و تقسيم بندي گروهها به اصولگرا و اصلاح طلب و يا اسامي ديگر تقسيم بندي صحيحي نيست چرا كه هر كس و هر جرياني كه به مباني انقلاب علاقه مند و پايبند و هر نامي كه داشته باشد جزو اصولگرايان است.

رهبر معظم انقلاب با بيان هشت شاخص مهم اصولگرايي، خاطرنشان كردند: مهمترين شاخص اصولگرايي، ايمان و "هويت اسلامي و انقلاب" است.

ايشان در همين زمينه افزودند: دولت و دستگاههاي مختلف فرهنگي، بايد پايه هاي ايماني روشن بينانه و استوار و به دور از "خرافه و سست انديشي" را در ذهن نسلهاي جوان و رو به رشد تقويت كنند و ايمان به "دين، انقلاب، نظام، مردم، استقلال كشور، وحدت ملي و آينده روشن" را در دل و ذهن مردم مستحكم سازند.

حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به آيه قرآني "جادلهم بالتي هي احسن" بر لزوم استفاده از بهترين روشها در بحث با طرفداران ديدگاههاي مختلف، تأكيد كردند و افزودند: ايماني كه جزو شاخص هاي مهم اصولگرايي است به هيچ وجه و با هيچ سخن و اقدامي، آتش تعصبهاي فرقه اي را دامن نمي زند.

ايشان در همين بحث افزودند: بايد با نوآوري ديني و استخراج روش مند افكار و ايده هاي جديد از گنجينه منابع اسلامي، هويت اسلامي را به دور از هرگونه خرافه و انحراف، به ملتها و انديشمندان مسلمان عرضه كرد و با برافراشتن پرچم برادري امت اسلامي و گسترش فضيلتهاي اخلاقي، جريان اصولگرايي را درجهان اسلام تقويت نمود.

حضرت آيت الله خامنه اي، با انتقاد شديد از تفكر منحرفي كه در افغانستان حضور داشت و در شبكه تروريستي در عراق، فعاليت مي كند افزودند: اين افراد همه را خارج از اسلام مي دانند و چهره اي خشن و اخم آلود از دين اسلام ارايه مي كنند. اما اسلام حقيقي كه ايران با افكار روشن، نو و بديع امام (ره) پرچم آن را برافراشته است، كام ملتها را شيرين مي سازد وايمان و هويت واقعي اسلامي و انقلابي را به آنان عرضه مي كند.

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين ديگر شاخصه هاي مهم اصولگرايي به عدالت اشاره كردند و افزودند: رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش برود و تفكري كه ابتدا در پي توسعه و رشد اقتصادي و سپس اجراي عدالت است تفكري منطقي نيست.

ايشان كم كردن فاصله طبقاتي – ايجاد فرصتهاي برابر – تشويق درستكاري – مهار كردن متجاوزان به ثروتهاي ملي – مبارزه واقعي با فساد و ويژه خواري – رواج عدالت در بدنه حاكميت و عزل و نصبها و توجه به مناطق محروم را از ابعاد عدالت دانستند و خطاب به مسؤولان تأكيد كردند: اجراي عدالت نيازمند قاطعيت و كنار گذاشتن تعارفات – ارتباط با مردم – ساده زيستي و مردمي بودن – و خودسازي و تهذيب نفس است.

حضرت آيت الله خامنه اي حفظ استقلال همه جانبه كشور را به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي اصولگرايي مطرح كردند و افزودند: هر جريان و تفكري كه بدنبال رهايي از اختاپوس تحميل شده فرهنگ غربي نيست و به استقلال سياسي – اقتصادي كشور و ملت بي توجه است جزو اصولگرايان محسوب نمي شود.

حضرت آيت الله خامنه اي تقويت خودباوري و اعتماد به نفس در همه زمينه ها را ديگر شاخص اصولگرايي خواندند و افزودند: بايد با خودباختگي مزمني كه دهها سال بر اين ملت تحميل شد مبارزه كرد.

ايشان جهاد علمي را نيز جزو مباني اصولگرايي برشمردند و با ابراز خرسندي از توجه و خواست دانشجويان و جوانان براي ايجاد و تقويت نهضت توليد علم افزودند: اين گونه خواسته ها لازم اما ناكافي است و ما بايد با حركت به سمت كارهاي بزرگ و روي آوردن به عرصه هاي جديد بر ثروت علمي بشر بيفزاييم و جوان ايراني با تكيه بر استعداد و اعتماد به نفس، قادر است اين كارهاي بزرگ را انجام دهد به شرط آنكه دولت زمينه مساعد را فراهم آورد.

رهبر انقلاب اسلامي تثبيت و تعميم آزادي و آزادانديشي را ديگر شاخص اصولگرايي دانستند و افزودند: آزادي از بزرگترين نعمات الهي است كه آزادانديشي از شعبه هاي اصلي آن است و بدون آزادانديشي رشد علمي، فكري و فلسفي امكان پذير نيست.

ايشان با تأكيد بر آزادي فكر و نظر افزودند: در حوزه هاي علميه، دانشگاهها و محيطهاي فرهنگي و مطبوعاتي نبايد با كساني كه حرف تازه اي را مطرح مي كنند با جنجال برخورد كرد بلكه بايد ميدان را براي پرورش فكر و انديشه باز گذاشت.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم مرزبندي ميان آزادي واقعي و تلاشهايي كه دشمن تحت عنوان آزادي انجام مي دهد خاطرنشان كردند: نبايد دست دشمن را براي انتشار گازهاي سمي فكري و براندازي خاموش بازگذاشت اما اين مسئله ربطي به لزوم آزادي و آزادانديشي ندارد.

حضرت آيت الله خامنه اي اصلاحات را به مفهوم صحيح آن جزو مباني اصولگرايي برشمردند و افزودند: اصلاحات اصولگرايانه و اصولگرايي مصلحانه در هم تنيده هستند و با اصلاحات آمريكايي و اصلاحات رضاخاني كه در واقع افسادات هستند و نه اصلاحات، كاملاً متفاوتند.

ايشان قانون اساسي را معيار اصلاحات خواندند و افزودند: اصلاحات بايد ضابطه مند و مبتني بر ارزشها و معيارهاي اسلامي و ايراني باشد.

رهبر انقلاب اسلامي تصحيح "روشها، هدفهاي مرحله اي و تصميم گيري ها" را جزو اصلاحات ضروري خواندند و افزودند: اصلاحات حقيقي با ساختارشكني و مبارزه با "قانون اساسي و اسلام" كاملاً مخالف و متفاوت است.

رهبر انقلاب اسلامي شكوفايي اقتصادي كشور – و رسيدگي به زندگي مردم را به عنوان هشتمين شاخص مهم اصولگرايي مطرح كردند و افزودند: حمايت از سرمايه گذاري – مقابله با بيكاري – كارآفريني و توليد – مبارزه جدي با قاچاق و فساد - «ثبات و شفافيت و انسجام مقررات اقتصادي – بازاريابي جهاني، استفاده صحيح از نفت و توجه همزمان به برنامه هاي راهبردي كشور از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه جدي قرار داشته باشد.

ايشان ضعفهاي دروني و توطئه هاي بيروني را منشأ بروز برخي چالشها خواندند و افزودند: نبايد كوچكترين ترديد كرد كه امروز مهمترين چالشهاي بيروني نظام از ضديت آمريكا با ملت ايران سرچشمه مي گيرد.

رهبر معظم انقلاب، منطقه خاورميانه را براي نظام سلطه و دولت امريكا بسيار با اهميت خواندند و افزودند: در اين منطقه بسيار مهم، ملت ايران با برپايي نظام جمهوري اسلامي به مقابله با مباني ظالمانه امريكا برخاسته و با اين كار خود اصطلاحاً لج امريكا را درآورده است.

ايشان با اشاره به ناكامي آمريكا در "براندازي سخت" نظام اسلامي از طريق تحميل جنگ و تحريم اقتصادي و نيز ناموفق بودن دولت امريكا در "براندازي نرم" نظام از طريق تهاجم فرهنگي افزودند: پس از اين نيز توطئه هاي ديگري در راه خواهد بود اما ملت و مسئولان با اتحاد، ايمان، عقل، تدبير و با استفاده از فرصت ها و هوشياري در مقابل دشمن، كشور و نظام را در مقابل همه توطئه ها مصونيت مي بخشند و قله هاي پيشرفت و تعالي را يك به يك فتح خواهند كرد.

رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار همچنين با اشاره به لزوم توجه مستمر مسئولان و فعالان عرصه هاي مختلف به خودسازي و معنويات، شكرگزاري صحيح و عملي نعمتهاي بي پايان الهي را از بزرگترين وظايف مردم و بويژه مسئولان برشمردند.

ايشان خاطرنشان كردند: شناخت نعمات الهي و غفلت نكردن از آنها – نعمت را از خدا دانستن – سپاسگزاري پروردگار و استفاده از نعمات به عنوان نردبان رشد و ترقي و تعالي پايه هاي اصلي شكراست كه موجب ازدياد بركات پروردگار مي شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، عزت و استقلال ملي – شكوفايي استعدادهاي جوانان در پرتو خورشيد اسلام و انقلاب – اميد و اعتماد به نفس ملي – منابع و ذخائر ارزشمند – فرصت خدمتگزاري به مردم و فضاي ديني و معنوي موجود در كشور را از جمله نعمتهاي بي شماري دانستند كه شكر آنها، به فضل الهي باعث استمرار و افزايش بركات پروردگار خواهد شد.

آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور در اين ديدار با يادآوري اصول دولت نهم مبتني بر عدالت، مهرورزي، خدمتگزاري و تعالي كشور به جهت گيريهاي اصلي دولت در مسائل داخلي اشاره كرد و گفت: حفظ و تقويت وحدت و انسجام ملي، تقويت نشاط و اميد مردم به ويژه نسل جوان، گسترش عدالت و توزيع عادلانه فرصت ها، تقويت فرهنگ خدمتگزاري در سازمان اداري كشور، دور بودن دستگاههاي خدمتگزار از دسته بنديهاي سياسي و مسائل حاشيه اي، كار و تلاش براي تأمين حقوق ملت، صيانت از فضاي عمومي كشور وحريم پاكي و ديانت در جامعه، حمايت از فعاليتهاي سالم و اصيل فرهنگي و هنري مبتني بر ارزشهاي ملت ايران و تغيير رويكرد نظام آموزشي براي تربيت نيروي انساني مؤمن، خلاق و كارآمد، مهمترين جهت گيريهاي دولت براي ساختن و پيشرفت كشور و سعادت ملت است.

رئيس جمهور با اشاره به تلاشهاي دولت براي رفع مشكل بيكاري، ضرورت بسيج همه امكانات كشور را براي حل اين معضل خاطرنشان كرد و افزود: ساماندهي منابع بانكي و هدايت آنها به سوي بنگاههاي زودبازده در كنار حمايت از بنگاههاي بزرگ، كاهش نرخ سود بانكي، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، محدود كردن سرمايه گذاري بخش دولتي و فعال كردن همه ظرفيت هاي عمراني كشور از جمله اقدامات دولت براي حل مشكل بيكاري است.

آقاي احمدي نژاد همچنين ايستادگي بر اصول، و تأكيد بر صلح، آرامش و گفتگوي مبتني بر توحيد، عدالت و حفظ كرامت انساني و دفاع از حقوق ملت را محورهاي اصلي سياست خارجي دولت نهم برشمرد و با اشاره به تحولات پرونده هسته اي ايران، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره خواستار مذاكره و گفتگو از موضعي برابر و عادلانه و بدون پيش شرط بوده است و پيشنهادهاي اخير را يك گام به جلو مي داند.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت، با اقتدار، تدبير و صلابت از حقوق ملت دفاع خواهد كرد، افزود: كارشناسان در حال بررسي دقيق پيشنهادهاي ارائه شده هستند كه پس از بررسي هاي لازم، ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران به طرف مقابل منتقل خواهد شد.

در پايان اين ديدار نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس حاضران ناهار را ميهمان رهبر انقلاب اسلامي بودند.