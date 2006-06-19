به گزارش خبرگزاري مهر ، غضنفر ميرزابيگي در اين نامه با اشاره به آئين نامه اجرايي انتخابات مصوب شوراي عالي و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ، از وزير بهداشت خواست با صدور دستور ، هيئت هاي انتخابات را تعيين و حداكثر طي مدت 3 ماه از اعلام اين برنامه ، تمهيدات برگزاري انتخابات را در نيمه دوم شهريور 85 فراهم كند.

بر اساس اين گزارش ، طبق ماده 17 قانون سازمان نظام پرستاري كشور روند انتخابات هيئت مديره هاي نظام پرستاري كشور 3 ماه قبل از پايان هر دوره با اعلام رئيس سازمان نظام پرستاري كشور ، همزمان با تشكيل هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ، از سوي وزارت بهداشت آغاز خواهد شد.

بر پايه اين گزارش ، طبق آئين نامه مصوب شوراي عالي اجراي انتخابات نظام پرستاري بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.