كليات طرح استاندارد سازي نيروي انساني، فضاي اداري و تجهيزات استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كليات طرح استاندارد سازي نيروي انساني، فضاي اداري ، وسائط نقليه و لوازم و تجهيزات اداري استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها به تصويب رسيد و مقررشد اين طرح به تدريج تا پايان برنامه چهارم توسعه به مرحله اجرا درآيد. همچنين مقررشد پانزده درصد از هزينه هاي اجراي اين طرح در سال مالي 1383 تامين شود.در جلسه امروز شورايعالي پيگيري امور استانها همچنين مقرر شد نحوه تقسيم طرح رديف هاي مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي كه به صورت متمركز در اختيار وزارتخانه ها و سازمانها قرار مي گيرد، براي توزيع استاني ضابطه مند شود و بر اساس شاخص هايي كه به توافق سازمان مديريت و ديگر دستگاههاي اجرايي خواهد رسيد چگونگي توزيع آن تعيين شود.

همچنين در اين جلسه اصلاحات ساختاري و تشكيلاتي استانداري خراسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقررشد در راستاي خدمات رساني سريعتر و بهتر به مردم طرح مشخصي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و به هيات دولت ارسال شود.