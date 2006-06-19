به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "آلكسيس رافائل ناوارو روخاس" سفير ونزوئلا در مسكو گفت چاوز قرار است از 25 الي 27 جولاي (3 الي 5 مرداد) از مسكو ديدار كند.

روخاس در گفتگوي تلفني با اين خبرگزاري افزود: در اين ديدار رئيس جمهور ونزوئلا 24 جت جنگنده از روسيه خريداري خواهد كرد.

ناوارو گفت: خريد اين تجهيزات ارتش ونزوئلا را خرسند خواهد كرد .

سفير ونزوئلا همچنين افزود: اگر اوضاع مناسب باشد و به همين منوال پيش رود ما جت هاي جنگي آموزشي ياك 130 نيز براي اهداف غير نظامي از روسيه خريداري خواهيم كرد".

چاوز پيشتر نيز يكي از اهداف سفر خود به مسكو را توافق با روسيه براي تاسيس كارخانه تفنگ سازي كلاشينكف در ونزوئلا عنوان كرده بود.

در همين رابطه ونزوئلا اخير اعلام كرده است كه اولين محموله از خريدهاي نظامي خود از روسيه كه پيشتر در سفر وزير دفاع اين كشور به مسكو به امضا رسيده دريافت كرده است.

ونزوئلا همچنين موافقت كرده است تا 15 فروند هيليكوپتر به مبلغ 200 ميليون دلار از روسيه خريداري كند.