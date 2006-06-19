به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي اردن "پترا"، عبدالله دوم درگفتگو با مجله آلماني "اشپيگل" گفت: آنچه در روزهاي گذشته بين فتح و حماس روي داد بسيار خطرناك بود.

عبدالله دوم در پاسخ به اين سوال كه اردن پنج سال پيش اقدام به اخراج رهبران تبعيدي حماس از اردن كرد و به نظر نمي رسد كه شما معتقديد باشد حماس قادر به سهيم شدن در تحقق صلح است ، گفت: ما بايد بين حماس داخل و حماس خارج تفاوت قائل شويم زيرا حماس عملا با اكثريت آراء برگزيده شده است وآنها هم اكنون در وضعيتي هستند كه در آن حكومت مي كنند.

وي افزود: آنها (رهبران حماس) در وضعيت جديد خود به عنوان دولت، از حس مسئوليت پذيري برخوردار باشند و اميدوارم كه وضعيت موجود در زمينه تغيير برخي از مواضع آنها حركت كند.

شاه اردن همچنين از قتل ابومصعب الزرقاوي رهبر شاخه القاعده در عراق ابراز خرسندي كرد و گفت كشورش نقشي در تعقيب و دستگيري الزرقاوي ايفا كرده است .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رويدادهاي عراق تعيين كننده آينده كشور اردن و كشورهاي ديگر خاورميانه است، گفت: آنچه در عراق در جريان است اثر خود را بر همه مي گذارد، دولتي درعراق تشكيل شده است و بايد دولت وحدت ملي باشد كه هر فردي را به اين دليل كه بخشي از عراق آينده است، در خود بپذيرد، كسي كه سمت وزير دفاع يا كشور را برعهده مي گيرد نبايد نماينده يك طايفه باشد بلكه نماينده همه عراقي ها است.

وي افزود روشن است كه ايران اهتمام و توجهي خاص به آينده عراق دارد، تركيه نيز مسئله اي با كردها دارد، ما هم روابطي با عراق داريم و اگر جنگ داخلي در عراق شعله ور شود، هركسي هزينه اي براي اين امر خواهد پرداخت .

عبدالله دوم در پاسخ به اين سوال كه آيا به عقيده وي نوري المالكي نخست وزير عراق فرصتي براي انجام ماموريت هاي خود به شيوه اي بهتر از نخست وزيران پيشن خواهد داشت ، گفت: آنچه مي توانم بگويم اين است كه امور تا اين لحظه خوب است و كارهاي زيادي پيش روي وي است و نيازمند حمايت همگي ما دارد واردن بيشترين تلاش خود را براي حمايت از دولت عراق خواهد كرد تا بتواند گامي بردارد و اميدوارم كه ديگران در منطقه نيز به عراقي ها كمك كنند.