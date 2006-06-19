معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني كه براي زير نظر گرفتن اوضاع تيم ملي و تماشاي ديدار ايران و پرتغال به آلمان آمده بود، ظهر امروز فرانكفورت را به مقصد فرودگاه مهر آباد تهران ترك كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به آلمان ، مهندس محمد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني بعد از حضور در تمرين عصر جمعه تيم ملي و تماشاي ديدار دو تيم ايران و پرتغال ظهر امروز آلمان را ترك كرد. علي آبادي كه در هتل شرايتون فرانكفورت مستقر شده بود ، با پرواز ساعت 14:55 هواپيمايي ايران اير فرانكفورت را به مقصد تهران ترك كرد.