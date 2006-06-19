به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سي ان ان ، بوش كه در جمع فارغ التحصيلان دانشكده بازرگاني كاركنان دريايي در نيويورك سخنراني مي كرد افزود : آمريكا از حق ايران براي بهره برداري و استفاده از راكتورهاي هسته اي و انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز و توليد برق تحت پادمان ها و از حق ملت ايران براي توسعه انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز با پادمانهاي مناسب بين المللي حمايت مي كند.

وي اظهارات عوامفريبانه هميشگي را تكرار كرد و گفت : مردم ايران مانند مردم ديگر نقاط جهان هستند و شايسته آن هستند تا به آنها فرصت لازم براي تعيين سرنوشت و آينده داده شود تا دانش و استعدادهاي خود را شكوفا سازند و در جوامع اميال و آرزوهاي خود را دتبال كنند و به كسب و كار در ديگر نقاط جهان ادامه دهند.

رئيس جمهور آمريكا گفت ايرانيان مقيم در آمريكا از آزادي برخوردارند و كار مي كنند و كمك فوق العاده اي به آمريكا مي كنند و در حوزه هاي پزشكي، دانشگاهي و بازرگاني فرصت هاي بيشتري براي ايرانيان مقيم آمريكا به وجود آمده است و ما در زمينه آموزشي، فرهنگي ورزش و توريسم به دنبال تماسهاي بيشتر ايراني ها با آمريكايي ها هستيم.

وي همچنين با اشاره به كمك 75 ميليون دلاري آمريكا براي دخالت در ايران مدعي شد : ما اين مبلغ را براي كمك به آزادي مردم ايران اختصاص داده ايم و اين مبالغ بايد در زمينه برنامه هاي تلويزيوني و راديويي صرف و از طرفداران حقوق بشر در ايران حمايت شود و سازمان هاي اجتماعي به و تبادل دانشجو اقدام كنند تا پل تفاهم بين ملتهاي ما برقرار شود.

بوش در بخش ديگري از سخنان خود خواستار توقف غني سازي در ايران شد و تهديد كرد كه در صورتيكه ايران استنكاف كند با تدابير تحريمي از سوي شوراي امنيت رو به رو خواهد شد.

رئيس جمهور آمريكا همچنين گفت كه آمريكا پيش از ورود خود گفتگوها در خصوص موضوع هسته اي ايران از درخواست براي تعليق غني سازي هيچ ترديدي نمي كند و در صورتيكه ايران از اين امر امتناع كند با تحريمهاي پي در پي رو به رو خواهد شد.

بوش موضوع هسته اي ايران را بزرگترين چالش جهاني خواند و در اظهاراتي توهين آميز گفت مقامات ايراني حامي تروريسم هستند و آزادي و حقوق بشر مردم خود را نقض مي كنند.

وي همچنين گفت ايران موجوديت اسرائيل به عنوان متحد ما را تهديد مي كند.

رئيس جمهور آمريكا بارديگر ادعا كرد ايران تحت پوشش انرژي هسته اي به دنبال كسب تسليحات هسته اي است و در واقع به تعهدات خود بي اعتنايي مي كند و در اين مورد سه كشور اروپايي انگليس آلمان و فرانسه گفتگوهاي زيادي داشته اند و با چين و روسيه نيز در اين باره رايزتي هايي وجود دارد و ما توافق كرديم تا اين مسئله را به شبوه اي ديپلماتيك حل كنيم

بوش گفت آمريكا مذاكرات را به متحدين خود واگذار كرده است تا با نمايندگان ايران ديدار كنند و از آنها بخواهند تا هر چه سريعتر بطور كامل و قابل راستي آزمايي غني سازي اورانيوم و فعاليت هابي بازفراوري خود را به حال تعليق درآورد.

بوش ادعا كرد: رهبران ايران گزينه روشني در پيش دارند ما اميدواريم كه آنها پيشنهاد ما را قبول كنند و بطور داوطلبانه فعاليت هاي خود را به حال تعليق درآورند ، در اينصورت مي توانيم با ايران توافقي سودمند برقرار كنيم اما اگر ايران پيشنهاد هاي ما را رد كند به شوراي امنيت خواهد رفت و با انزواي بيشتري روبرو خواهد شد و به لحاظ سياسي و اقتصادي بيشتر تحريم خواهد شد.