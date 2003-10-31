فردا در تاريخ

شهادت آيت الله قاضي طباطبايي :

سيد محمد علي قاضي فرزند حاج ميرزا باقر در سال 1293 ه ش در تبريز متولد شد . او تحصيلات مقدماتي خود را نزد پدر و عمويش فرا گرفت و در سال 1316 ه ش هنگام قيام مردم تبريز به همراه پدر به خاطر مبارزه به تهران تبعيد شد و پس از چند ماه توقف اجباري در تهران و ري به تبريز بازگشت . در سال 1318 ه ش وي براي ادامه تحصيل رهسپار حوزه علميه قم شد و از محضرحضرات آيات عظام گلپايگاني ، حجت ، صدر ، بروجردي و حضرت آمام خميني ره كسب فيض كرد . آن عالم جليل القدر در سال 1328 به نجف اشرف رفت و در آنجا نيز در محضر استاداني چون حكيم ، عبدالحسين رشتي ، ميرزا باقر زنجاني ، بجنوردي و علامه محمد حسين كاشف الغطا حضور يافت ولي در سال 1331 ه ش به تبريز مراجعت كرد .





وي در اين دوره نماينده حضرت امام خميني ره در تبريز بود و مبارزات مردم را در اين شهر عليه رژيم ستمشاهي سازماندهي مي كرد . با شروع نهضت اسلامي در سال 1341 ه ش مبارزات او نيز عليه رژيم پهلوي اوج گرفت ورژيم ، آيت الله قاضي را در زندان قزل قلعه زنداني و سپس به شهرهاي بافت و كرمان و زنجان تبعيد كرد . او پس از پايان تبعيد دوباره به تبريز بازگشت و به تبليغ مباني دين اسلام پرداخت . از وي آثاري چند به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به "تحقيق روز اربعين" ،" تعليقات بر انوار النعمانيه" در چهار جلد و همچنين" اضافات و تعليقات" بر كتاب انيس الموحدين نراقي اشاره كرد . آيت الله قاضي در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي نيز سعي وافري در اتحاد مردم در برابر گروههاي منحرفي كرد كه قصد ايجاد تفرقه در ميان مردم غيور آذرباييجان داشتند . وي سرانجام در چنين روزي در سال 1358 ه ش مصادف با عيد قربان پس از نماز مغرب و عشا در راه بر گشت به خانه توسط منافقين مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



سفر آقاي خاتمي به ژاپن :







در چنين روزي در سال 1379 ه ش آقاي خاتمي رييس جمهور بطور رسمي و در راس يك هيات بلند پايه به ژاپن رفت و مورد استقبال گسترده مقامات رسمي اين كشور قرار گرفت . اين سفر خود مقدمه اي براي تحكيم مناسبات ايران با ژاپن وشرق آسيا بود .



آغاز عمليات محرم :





در چنين روزي در سال 1361 ه ش عمليسات محرم در منطقه شر هاني ، زبيدات و بيات و دهلران و عين خوش صورت گرفت .

اين عمليات كه ده روز به طول انجاميد وا ز نوع تك نيمه گسترده بود به فرماندهي مشترك ارتش و سپاه پاسدران انقلاب اسلامي شكل گرفت . در اين عمليات جمهوري اسلامي ايران 60 گردان پياده ، سه گردان زرهي ، وسه گردان مكانيزه در برابر 24 گردان پياده عراق ، 16 گردان زرهي و 4 گردان مكانيزه و 2 گردان كماندو فعاليت كرد . جمع كشته و زخمي دشمن در اين جنگ 6000 نفر بود كه درمجموع 2350 نفر نيز به اسارت نيروهاي اسلام در آمدند . در اين عمليات همچنين 270دستگاه تانك و نفر بر ، 12 فروند هواپيما 250دستگاه خودرو منهدم شد . با اجراي اين عمليات در غرب و جنوب دهلران و عين خوش ، امكان پيشروي به سمت شهر العماره هموار شد . در اين عمليات پيروز ، سلسله جبال حمرين و منابع نفتي موسيان وبيات وهمچنين حوضچه هاي نفتي زبيدات و 700 حلقه چاه نفتي عراق به تصرف درآمد .



لغو خلافت عثماني در تركيه توسط آتاتورك :





پس از اين كه امپراطوري عثماني تجزيه شد و به جمهوري تبديل گشت ، در چنين روزي آتاتورك رسما نظام سلطنتي را در ايران كشور ملغي و حكومت جمهوري را اعلام كرد .



روز ملي الجزاير :





در چنين روزي در سال 1954 سالروز انقلاب الجزاير به عنوان روز ملي اين كشور شناخته مي شود . احمد بن بلا را بايد بنيانگذار استقلال الجزاير به شمار آورد . او به ياري جمال عبد الناصر شوراي انقلابي وحدت عمل الجزاير را بنيان نهاد سپس جبهه آزادي بخش الجزاير را تاسيس كرد . پس از به ثمر رسيدن انقلاب الجزاير به نخست وزيري رسيد و در سال 1963 ميلادي به رياست شوراي انقلاب آن كشور دست يافت . بن بلا سپس براثر كودتاي حواري بومدين از رياست جمهوري بركنار شد.

الجزاير كشوري است در شمال آفريقا در سواحل در ياي مديترانه. عموم مردم اين كشور از نژاد سفيد اند و به زبان عربي و فرانسه صحبت مي كنند و غالب آنان نيز پيرو دين اسلام مي باشند . الجزاير مدت يك قرن تحت سلطه فرانسه بود و پس از مبارزه مداوم موفق به استقلال گرديد . در 18 اكتبر سال 1962نيز به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت آن الجزيره نام دارد .



پيوستن پاناما به كلمبيا :

در چنين روزي در سال1821ميلادي پاناما پس ازاستقلال از اسپانيا به كلمبيا پيوست. پاناما دراوائل قرن شانزدهم ميلادي به تصرف اسپانيايي ها در آمد . اين كشوردرسال1903ميلادي موفق به كسب استقلال شد. جمهوري پاناما با مساحت 77082 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي - غربي و در جنوب قاره آمريكاي مركزي قرار دارد . بيشتر مردم اين كشور از نژاد دو رگه سرخ و سفيد و بقيه سفيد پوست و سرخ پوستند . اكثريت مردم اين كشور كاتوليك و اقليت آنان پروتستان اند و زبان رسمي آنان اسپانيولي است . روز ملي پاناما سوم نوامبر است . اين كشور در سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز ملي آنتيگوا و باربودا و روز استقلال از انگلستان :

اين كشور بخشي از جزيره ليوارد واقع در درياي كاراييب است كه 17 در جه و 5 دقيقه عرض شمالي و 61 در جه و 45 دقيقه طول غربي گرينويچ را قطع مي كند . آنتيگوا قبلا تحت الحمايه انگلستان بود و در چنين روزي در سال 1981 ميلادي با افزوده شدن جزيره بار بودا مستقل شد و در رديف كشور هاي مشترك المنافع در آمد . مساحت آن تقريبا 445 كيلومتر مربع است .



برچيده شدن مرز بين 12 كشور اروپايي بر اساس پيمان ماستريخت :







پيمان ماستريخت يكي از مهمترين قرار دادهاي سياسي و اقتصادي جهان در دهه هاي اخير به شمار مي رود كه اگر موانع موجود در راه اجراي آن برطرف گردد چهره سياسي اروپا و جهان را تغيير خواهد داد . قرار داد ماستريخت كه در دسامبر سال 1991 از طرف سران 12 كشور عضو جامعه اقتصادي اروپا درشهر ماستريخت هلند به امضا رسيد ، وحدت سياسي و اقتصادي كشور هاي عضو اين جامعه را تا پايان قرن بيستم تحقق مي بخشيد . به موجب اين قرار داد كشور هاي عضو جامعه اقتصادي اروپا و كشور هاي ديگري كه ممكن است بعدا به عضويت اين جامع پذيرفته شوند تا پايان قرن بيستم داراي پول واحد ( يورو) شدند . بر اساس اين قرار داد اتباع اين كشور ها شهروند اروپا به شمار مي آيند و نه فقط آزادانه در تمام كشور هاي عضو رفت و آمد مي كنند بلكه در هريك از كشور هاي عضو حق راي و كسب و كار خواهند داشت . پارلمان اروپا براساس اين قرار داد ، قدرت اجرايي پيدا كرد و سياست هاي دفاعي و خارجي را كشور هاي عضو تعيين خواهند كرد . قرار داد ماستريخت قبل از اينكه به مرحله اجرا برسد به تصويب پارلمانهاي كشورهاي امضا كننده قرار داد رسيد و يا در يك همه پرسي مورد تاييد اكثريت مردم برخي كشور ها قرار گرفت . در چنين روزي سرانجام در سال 1993 ميلادي مرزهاي بين 12 كشور اروپايي بر داشته شد .

در حال حاضر كشورهاي آلمان و فرانسه از موافقان سرسخت تصويب قانون اساسي واحد اروپايي هستند اين درحالي است كه خوزه ماريا ازنار نخست وزير اسپانيا به شدت با اين امر مخالف است به همين دليل گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و ژاك شيراك رئيس جمهورفرانسه اعلام كرده اند هر كشوري كه مانع از تصويب قانون اساسي واحد اروپايي گردد از تسهيلات صندوق اروپايي برخوردار نخواهد شد . همچنين بيش از يك سال و نيم است كه مجمع تنظيم قانون اساسي اروپا تشكيل شده است . مجمع تنظيم پيش نويس قانون اساسي اروپا از 150 نفر عضو فعال از بلند پايه ترين سياستمداران و روشنفكران اروپايي كه با محتواي اين پيش نويس موافق اند و تصويب نهايي آن را گامي ارزنده در راه وحدت اروپا مي دانند ، تشكيل شده است .اين درحالي است كه بخشي از سياستمداران و اعضاء نوپاي اتحاديه اروپا با اين پيش نويس مخالفند . مدتي پيش مخالفان اين پيش نويس نظرات خود را در بيانيه اي اعلام كردند .در اين بيانيه كه آن را لهستان ، چك و انگليس امضا كردند ، آمده است : بايد از ظهور يك ابر قدرت با تكيه بر قانون اساسي اروپا جلوگيري كرد .





آغاز فعاليت لوتر :





در چنين روزي در سال 1699 ميلادي مارتين لوتر فرقه خود را باعنوان پروتستان بنا نهاد . لوتر يك كشيش آلماني و يك متاله و فيلسوف بود كه در برابر كليساي كاتوليك قرار گرفت و انديشه خود را مبني بر پروتستانيزم و رفرم كاتوليسم ، بنانهاد . او يكي از مظاهر تمدن جديد غرب و رنسانس به شمار مي رود . وي با نوشته هاي خود يكي از سه شعبه دين مسيحيت را تاسيس كرد .

تغيير عنوان پطر كبير :

درچنين روزي در سال 1721 ميلايد پطر كبير فرمانرواي روسيه نام خود را به امپراطور تغيير داد .

پطر كبير براي اين كه به سلطنت نرسد ، از سوي خواهرش به يكي از دهات اطراف مسكو تبعيد شد . وي در سال 1689 ميلادي به همراه يارانش به مسكو حمله كرد و آنجارا به تصرف خود در آورد و خواهرش سوفيرا را كه به جاي او بر اريكه سلطنت تكيه زده بود به زندان افكند . وي در طول عمر خود با چند كشور وارد جنگ شد و سرانجام پس از 36 سال سلطنت در سال 1725 ميلادي در گذشت .





تاجگذاري هايل سلاسي :

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي هايل سلاسي امپراطور اتيوپي تاجگذاري كرد .





ترور رييس جمهور ويتنام :





در چنين روزي در سال 1963 رييس جمهور ويتنام نگو دين د يم در يك كودتا ، در سن 54 سالگي ترور شد .

در سال 1963 ارتش ويتنام عليه دولت اين كشور كودتا كرد كه در اين كودتا رييس جمهور كشته شد . پس از آن ، حكومت به دست يك شوراي نظامي افتاد اما آمريكا اين رژيم كودتايي را مورد شناسايي قرار داد . نگودين ديم يك كاتوليك بود اما كاتوليك ها در ويتنام جنوبي اندك اند . وي باحمايت ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور آمريكا در ويتنام نظام جمهوري وابسته برپا كرد .



تولد استفان كرين :

در چنين روزي در سال 1871 ميلادي استفان كرين شاعر بزرگ آمريكايي به دنيا آمد . "نشان سرخ رشادت "عنوان مهمترين اثر اوست . وي در دوران كوتاه عمر خود دست به كارهاي مختلفي زد . او مدتي نيز به روزنامه نويسي پرداخت اما در اين مسير نيز موفق نشد . وي سرانجام به شعر روي آورد و بر خي از مجموعه هايش كه بر خاسته از آلام روحي اويند مذاق منتقدان ادبي را خوش آمد . كرين سرانجام در سن 29 سالگي دار فاني را وداع گفت . مادر ژرژ، مهمانخانه آبي، زخم ها در باران،هيولا، مگي، دختر ولگرد ، سواران سياه و هنگ كوچك از ديگر آثار اويند .

تولد كارلوس ساودرا لاماس :

در چنين روزي در سال 1878 ميلادي كارلوس ساودرا لاماس حقوقدان آرژانتيني به دنيا آمد . وي در سال 1936 ميلادي جايزه صلح نوبل را آن خود كرد .



تولد بنونوتو سليني :

در چنين روزي در سال 1500 ميلادي سليني مجسمه ساز زرگر و نويسنده ايتاليايي متولد شد . پسر زاوش دانا عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد جرج فيليپ هارسد ورفر :

در چنين روزي در سال 1607 ميلادي هارسد ورفر ، شاعر برجسته آلماني به دنيا آمد ." معلم ادبيات "عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد شولم آش :

در چنين روزي در سال 1880 ميلاي شولم آش نويسنده لهستاني ديده به جهان گشود . وي نمايشنامه نويس نيز بود . "سه شهر "عنوان مهترين اثر اوست .



تولد هرمان بروچ :

در چنين روزي در سال 1886 ميلادي هرمان بروچ نويسنده اطريشي متولد شد . "خواب بيدارها" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد ادموند بلوندن :

در چنين روزي در سال 1896 ميلادي ادموند بلوندن شاعر انگليس و منتقد ادبي به دنيا آمد ." ته رنگ جنگ " عنوان مهترين اثر ادبي اوست .



تولد نوردال گريگ :

گريگ شاعر نروژي در چنين روزي در سال 1902 ميلادي قدم به عرصه گيتي نهاد . وي علاوه بر اين نمايشنامه و رمان نيز در كارنامه ادبي خود ثبت كرده است . هزيمت عنوان مهترين اثر ادبي اوست .



تولد فيليپ جان نوئل بكر :

در چنين روزي در سال 1889 ميلادي رجل سياسي و طرفدار خلع سلاح جهاني به دنيا آمد . وي در سال 1956 نوبل صلح را از آن خود كرد .



در گذشت كينگ ويدور :





در چنين روزي در سال 1982 ميلادي كينگ ويدور كارگردان آمريكايي بر اثر يك بيماري مزمن قلب و در سن 88 سالگي دار فاني را وداع گفت .

