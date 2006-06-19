به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، دكتر فاروق الباز مدير مركز مشاوره دانشگاه آمريكا اظهار داشت: دانشجويان و محققان دانشگاههاي آمريكايي كه به منظور شناخت حقيقت اسلام در همايشها و سمينارها مشاركت مي كنند، بسيار راغب هستند تا نه تنها اسلام را بشناسند، بلكه اطلاعات بيشتري در مورد آموزه هاي اسلام و مسلمانان كسب كنند.

دكتر فاروق الباز تصريح كرد: بعد از حادثه 11 سپتامبر جوانان آمريكايي به منظور شناخت حقيقت اسلام و اصلاح چهره نادرست از اين دين تلاش بسياري كرده اند و اين فرصت را كه در گذشته براي آنها حاصل نشده بود، غنيمت شمردند.

وي افزود: پس از حادثه معروف سپتامبر به مدت 7 ماه همايشها و سمينارهاي متعددي به منظور ارائه چهره صحيح مسلمانان برگزار و در تمام اين مدت تحقيق، پژوهش و بحثهايي در مورد مسائل مختلف و اصلاح چهره صحيح اسلام و مسلمانان انجام شد.

الباز در مورد انتقال عقل اسلامي از كشورهاي مسلمان به كشورهاي غربي به ويژه آمريكا گفت: دانشگاههاي آمريكا به منظور شناخت فرهنگ اسلام احساس نياز پيدا كرده اند تا با هجرت به كشورهاي اسلامي و ديدار مستقيم با رهبران و محققان اين تفكر، تحقيقات بيشتر و مؤثرتري داشته باشند.



