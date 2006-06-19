دكتر آرش نراقي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا فسلفه اسلامي قابليت اين را دارد كه از بطن آن چيزي به نام اخلاق فلسفي اخذ كرد، يا تصور مي كنيد كه فلسفه اسلامي به پايان خردورزي رسيده و چندان قابليت و توانايي اخلاق متكي بر عقلانيت را ندارد، گفت : پاسخ به طور قطع مثبت است. در متن فلسفه اسلامي مي توان رگه هاي پررنگي از اخلاق "فضليت مدار" يافت.

وي افزود: براي مثال كتاب "تهذيب" ابن مسكويه مي تواند بنيان و مبدأ بسيار خوبي براي پرداختن نظامي عقلي - اخلاقي در بستر سنت فلسفي مسلمانان باشد.

دكتر نراقي تصريح كرد: طي چند دهه اخير پس از انتشار برخي مقالات مهم آنسكام، "اخلاق فضيلت مدار" دوباره به كانون توجه فلسفي فيلسوفان اخلاق بازگشته است.

اين پژوهشگر فلسفه دين و اخلاق دانشگاه كاليفرنيا معتقد است كه ما مي توانيم از مدخل ابن مسكويه به قلب مباحث جاري در اخلاق تجويزي معاصر نقب بزنيم.

وي با اظهار تأسف از اينكه در فرهنگ ما مباحث و تأملات نظري درباره اخلاق سابقه و محتواي غني ندارند، گفت : آنچه بيشتر نزد ما جاري بوده "اخلاقيات" بوده است، نه "علم اخلاق" و "اخلاق شناسي".

دكتر نراقي افزود: چه بسا بتوانيم از بسياري از اخلاقيات جاري در جامعه و فرهنگ خود براي فهم و حل خردپسند برخي از معضلات اخلاقي از جمله اخلاق پزشكي بهره گيريم، اما پيش از آن بايد نظريه اخلاق خود را روشن كنيم و آن را بر مبناي استوار و خرد پذيري بنا كنيم.