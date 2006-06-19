به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، وزير خارجه آمريكا در كنفرانس خبري با حضور زوليك بدون اينكه حرفي از جانشيني وي بياورد، گفت : متاسفانه امروز رابرت زوليك اعلام كرده كه هفته آينده وزارت خارجه آمريكا را ترك خواهد كرد.

وي افزود : زوليك يكي از مشاوران شايسته درمورد تمامي مسائل بين المللي بود. درهمين حال زوليك گفت : به اهدافي كه براي خود تعيين كرده بودم دست يافتم .



وزير خارجه آمريكا گفت : من خوشحالم از اينكه زوليك به زودي براي فعاليت به بانك "گولدمان ساكس" مي پيوندند.

زوليك در طول دهه 90 به عنوان مشاور بين المللي بانك گولدمان ساكس فعاليت كرد.

رسانه هاي گروهي آمريكا اعلام كردند: زوليك وكيل و فارغ التحصيل دانشگاه هاروارد به دليل نداشتن اختيارات وزرات خزانه داري آمريكا نا اميد و سرخورده شده بود.