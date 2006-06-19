به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شوراي مشورتي مجاهدان گروه تروريستي القاعده در عراق با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: روز جمعه دوسرباز آمريكايي را درجنوب بغداد به هنگام حمله به ايست بازرسي به گروگان گرفته است .

اين گروه همچنين اعلام كرده كه چهار ديپلمات روس درعراق دستگير شده اند و 48 ساعت به مسكو مهلت مي دهد تا نيروهاي خود را از چچن خارج و زندانيان را آزاد كند .

ژوئن گذشته يك ديپلمات سفارت روسيه به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس كشته و چهار تن ديگر ربوده شدند .

در بغداد بر اثر انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در ايست بازرسي پليس سه تن جان خود را از دست دادند و سه تن ديگر زخمي شدند .

در شهر الرمادي هليكوپترهاي ارتش آمريكا به فراز آسمان اين شهر به پرواز در آمدند و درحالي كه صداي غرش هواپيماي جنگنده ارتش آمريكا به گوش مي رسيد نيروهاي اين كشور سرگرم تحت پيگرد قرار دادن عناصر مسلح بودند .

در شهر نجف اشرف بمبي در كنار جاده منفجر شد كه درنتيجه آن يك عراقي كشته و 5 تن ديگر مجروح شدند .

پليس بغداد گفت يك عامل انتحاري خودروي بمب گذاري شده خود را در ايست بازرسي نيروهاي ارتش در مركز پايتخت منفجر كرد و چهار شهروند عراقي را كشت و يك تن را مجروج كرد.

در شهر كربلاي معلا مهاجمان مسلح ناشناس يك افسر بلند پايه پليس را كشته و دو تن از محافظانش را زخمي كردند.

بازهم ازشهر الرمادي خبر مي رسد كه نيروهاي آمريكايي با تانكها و هلي كوپترها و هواپيماهاي جنگنده به اين شهر حمله بردند.

يك منبع رسمي در بيروت اعلام كرد : پليس عراق سرمايه دار لبناني به گروگان گرفته شده در بغداد را آزاد كرد .

نيروهاي پليس عراق نهم ژوئن جمال احمد فلا وهمكارش احمد سويد را به جرم دست داشتن دراعمال تروريستي دستگير و امروز به كاردار سفارت لبنان در عراق تحويل دادند .

ارتش آمريكا هم امروز زخمي شدن هفت تن از نيروهايش در عمليات جستجوي براي يافتن دو نظامي اين كشور را تاييد كرد.