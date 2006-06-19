به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد سعيدي كيا ، عصر امروز در مراسم اختتاميه كارگاه ارائه عمومي نتايج مطالعات طرح جديد جامع و تفصيلي شهر تهران با اشاره به هماهنگي ميان ارگان هاي مختلف ، گفت: در صورتي كه هماهنگي منسجم ميان وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداري ها و نظام مهندسي ساختمان وجود داشته باشد ، اجراي اين طرح نيز با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود.

وي نداشتن طرح جامع براي شهر تهران را دليل نابساماني شهر دانست و عنوان كرد: نخستين طرح جامع در سال 48 تنظيم شد و ساماندهي آن در سال 70 اتفاق افتاد كه هيچ كدام آنها موفق و قابل اجرا نبود.

سعيدي كيا افزود: مشكل طرح جامع فعلي در دو بعدي بودن آن است كه تراكم را فقط در برخي مناطق در نظر گرفته و بايد بعد سوم آن نيز تعريف شود.

وزير مسكن و شهرسازي ، همكاري تمام كارشناسان را در موفقيت اين طرح ضروري دانست و گفت: ما به گذشته خود افتخار مي كنيم ، در حالي كه آينده به برنامه ريزي امروز ما نياز دارد. موفقيت امروز ما با اتكا به يك مدل شهرسازي ممكن نيست و حق همه مردم است كه در آن شركت كنند و شاهد اجراي آن باشند.

سعيدي كيا درباره بافت هاي فرسوده تهران اظهار داشت: 3 هزار هكتار از شهر تهران داراي بافت هاي فرسوده است كه شاخص هاي آن ، تجميع ريزدانه ها ، غير مقاوم بودن و مساحت كم آن در عرض معابر است و بايد به آن به طور جدي پرداخته شود.

وي گفت: خانه خوب در شهر خوب است و 3 روز تعطيلي پايتخت به دليل آلودگي هوا بايد براي ما تجربه و درسي بزرگ باشد.

وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه ساخت يك ساختمان بايد اصولي آغاز شود ، اظهار داشت: اگر همه با هم هماهنگ باشند و مطالعات درست و فني صورت بگيرد ، در آينده نيازمند استفاده از فنون مقاوم سازي براي ساختمان ها نخواهيم بود و با داشتن يك هويت مشترك و هماهنگ در اجرا ، نه تنها در برنامه ريزي براي شهر تهران كه در برنامه ريزي تمام شهرهاي كشور موفق خواهيم بود.