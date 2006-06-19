به گزارش خبرنگار حوزوي مهر، در مقدمه مصوبه شماره 397 شوراي عالي مركز مديريت حوزه علميه قم مورخ 29 آذر 1381 آمده است : با توجه به تاسيس و فعاليت رشته هاي تخصصي در حوزه علميه قم و ضرورت گسترش روزافزون آن به منظور استمرار نظام مند اين حركت، ساماندهي، افزايش كارآمدي و اثربخشي رشته هاي تخصصي طرح كلي رشته هاي تخصصي حوزه علميه قم به شرح زير مورد موافقت و تصويب شوراي عالي حوزه قرار گرفت.

در اين مصوبه در تعريف رشته تخصصي آمده است: رشته تخصصي يعني مرحله اي از علوم و معارف اسلامي كه طلاب شركت كننده در آن پس از گذراندن مجموعه اي از برنامه هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي، توانايي پاسخ گويي استدلالي به مسايل مربوط را پيدا مي كنند.

اهداف و سياست هاي كلان رشته هاي تخصصي در حوزه علميه

اهداف كلان رشته هاي تخصصي نيز رشد علمي و مهارتي، ارائه و تبيين نظام مند رشته هاي علوم و معارف اسلامي، پاسخ گويي به انواع مختلف نيازهاي فكري و ديني جامعه و تعميق و توسعه آموزش علوم حوزوي از طريق تمركز در رشته هاي خاص اعلام شده است.

به گزارش مهر، همچنين سياست هاي كلان رشته هاي تخصصي نيز مستند بودن محتواي دروس اصلي بر منابع معتبر اسلامي، توانمند كردن طلاب جهت بهره گيري از منابع اصيل اسلامي، بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، رعايت نيازهاي روز جامعه در برنامه ريزي و تاكيد بر رعايت اصول مديريت و برنامه ريزي در طراحي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي عنوان شده است.

در اين مصوبه آمده است: رشته هاي تخصصي پس از سطح يك حوزه آغاز و داراي سه دوره اول، دوم و سوم است و در صورت نياز براي بعضي از رشته ها، سطوح بالاتر نيز قابل پيشنهاد است. شرايط تاسيس رشته تخصصي در هر يك از دوره ها متناسب با نيازهاي حوزه هاي علميه و مراكز علمي داخل و خارج كشور، مستند بودن موضوعات درسي اصلي رشته بر منابع معتبر اسلامي و شيعي، كفايت دستاوردهاي علمي رشته در حد ارايه در يك دوره، وجود اساتيد قابل قبول در رشته مربوط به تعداد مورد نياز، داشتن توان اجرايي و امكانات لازم است.

شرايط ايجاد رشته هاي تخصصي مطابق با نياز جامعه

به گزارش مهر، در دو تبصره ذيل اين ماده نيز آمده است: در صورتي كه وجود يك رشته تخصصي به خاطر نيازهاي جامعه و حوزه هاي علميه ضروري باشد، اما حائز بقيه شرايط نباشد، ابتدا يك گروه پژوهشي تخصصي در آن رشته تاسيس شود و پس از توليد دستاوردهاي علمي و پژوهشي كافي و تربيت پژوهشگران و صاحب نظران مربوط اقدام به تاسيس مركز آموزشي آن رشته گردد. در كليه ي دوره هاي تحصيلي دوره آموزشي سطح دو به صورت گرايش و سطح سه و چهار به صورت رشته مستقل تخصصي برگزارمي شود.

در ادامه اين مصوبه دوره هاي اول تا سوم رشته هاي تخصصي معرفي و تبين شده است. در تعريف دوره اول اين دوره آمده است : دوره اول مقطعي است كه طلاب، مفاهيم، اصول و مباني رشته تخصصي مورد نظر را متناسب با آخرين روش ها علمي رايج و غالب مي آموزند و توانايي پاسخ گويي به مسايل و نيازهاي مربوط در اين سطح و تحقيق در حد جمع آوري و جمع بندي را پيدا مي كنند.

اهداف كلي دوره اول توانايي پاسخ گويي به مسايل اساسي رشته تخصصي، آشنايي با ديدگاه هاي مختلف در رشته تخصصي مورد نظر، ايجاد توان تحقيق در حد جمع آوري و جمع بندي مطالب (تتبع)، تقويت توان طلاب در عرصه تبليغ گفتاري و نوشتاري و تربيت استاد جهت تدريس دروس سطح يك در رشته مربوط است.

به گزارش مهر، سياست هاي كلي دوره اول نيز گرايش به سمت تحقيق، با تسهيل در آموزش، كاربردي كردن آموزش هاي دروس رشته، تاكيد بر فهم مسايل اصلي رشته تخصصي، توجه به استفاده از شيوه هاي ارزشيابي در حد فهم و به كار بستن آن، تمهيدات لازم براي شكوفايي علايق و استعداد دانش پژوهان است.

در تعريف دوره دوم نيز آمده است: دوره دوم رشته هاي تخصصي، مقطعي است كه طلاب، مباني و روش هاي مختلف علمي رشته را مي آموزند و توانايي پاسخ گويي به مسايل و نيازهاي مربوط و توان تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيق و تدريس را پيدا مي كنند.

اهداف كلي دوره دوم نيز توانايي پاسخ گويي به مسايل رشته تخصصي، آشنايي با روش هاي مختلف علمي و نحوه به كارگيري آن، آمادگي براي تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي و ارايه آن تامين استاد جهت دوره هاي عمومي و دوره اول تحصيلات حوزوي است.

تاكيد بر روش هاي آموزش مبتني بر پژوهش هاي فردي و گروهي دانش پژوه

به گزارش مهر، سياست هاي كلي دوره دوم نيز تاكيد بر روش هاي آموزش مبتني بر پژوهش هاي فردي و گروهي دانش پژوه، توجه و استفاده از منابع اصلي و مهم رشته تخصصي مورد نظر، تاكيد بر استفاده از شيوه هاي ارزشيابي در سطح تجزيه و تحليل و تاكيد بر حضور اساتيد و دانش پژوهان در نشست ها و همايش هاي علمي در سطح ملي است.

در تعريف دوره سوم نيز آمده است: دوره سوم رشته هاي تخصصي، مقطعي است كه طلاب پس از تعيين ديدگاه خود، توانايي پاسخ گويي به مسايل و نيازهاي مربوط و تحقيق در حد قضاوت و توليد و تدريس مقاطع پايين تر را پيدا مي كنند.



اهداف كلي اين دوره توانايي پاسخ گويي به مسايل رشته تخصصي مورد نظر طبق مباني و ديدگاه متعارف و مورد قبول، ايجاد توان تحقيق در حد اجتهاد در رشته مربوط و تربيت استاد جهت دوره هاي پايين تر اعلام شده است.

تاكيد بر استفاده از روش هاي جديد آموزشي

سياست هاي كلي دوره سوم نيز بر مبناي اين مصوبه، تاكيد بر استفاده از روش هاي جديد آموزشي، تاكيد بر استفاده از منابع اصلي رشته تخصصي مورد نظر، توجه و استفاده از شيوه هاي علمي ارزشيابي تاكيد بر حضور اساتيد و دانش پژوهان در نشست ها و همايش هاي علمي در سطح ملي و بين المللي است.