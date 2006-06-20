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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۸:۱۳

امروز در تاريخ

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر - امروز سي ام خرداد ماه سال 1385 هجري شمسي ، مقارن است با بيست و سوم جمادي الاول سال 1427 هجري قمري و برابر است با بيستم ژوئن 2006 ميلادي .

 انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا ( ع ) :


درچنين روزي در  سال 1373 هجري شمسي در ساعت چهارده  و سي دقيقه  منافقين كوردل با كارگذاري يك فقره بمب در حرم مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا ( ع )  ، خوي ددمنشانه خويش را بيش از پيش به  نمايش نهادند . اين بمب  به وزن پنج كيلو گرم پس از انفجار شماري از هموطنان عزيز را به شهادت رساند و چندين نفر را نيز مجروح كرد . اين عمل منافقين تنها بر خشم و انزجار مردم ايران نسبت به اين گروهك تروريست افزود . 

در گذشت حاج ميرزا حبيب الله رشتي :
در چنين روزي در سال 1312 ه ق حاج ميرزا حبيب الله رشتي دار فاني را وداع گفت . ازآن عالم فرزانه درحوزه هاي مختلف علوم اسلامي آثار گرانسگي به جاي مانده است . حاج ميرزا حبيب الله رشتي از عرفاي بنام دوران خويش نيز بود .

در گذشت ملااسماعيل سبزواري
درچنين روزي در سال 1312هجري قمري  حاج ملا اسماعيل سبزواري ازعلماي بزرگ تشيع در تهران دار فاني را وداع گفت . از آن عالم رباني آثار ارزشمندي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به  مجمع النورين  و نوادرالآثار اشاره كرد . 


تولد نيكلاس رو :
در چنين روزي در سال 1674 ميلادي نيكلاس رو شاعر و ملك الشعراي انگليسي ديده به جهان گشود .« جين شور»  عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

جنگ آنگورا :
در چنين روزي در سال 1402 ميلادي جنگ آنگورا يا آنكارا در گرفت . در اين جنگ تاتارها ترك هاي عثماني را شكست دادند .

تشكيل كنفدراسيون :
در چنين روزي در سال 1895 ميلادي كشور هاي السالوادور ، هندوراس و نيكاراگوا به تشكيل يك كنفدراسيون همت گماردند .
 
استقلال فدراسيون سنگال- مالي   :


در چنين روزي رد سال 1960 ميلادي فدراسيون مالي و سنگال استقلال خود را از فرانسه اعلام كرد .  به همين مناسبت همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در  اين كشور گرامي داشته مي شود . سنگال كشوري است آفريقايي در منطقه استوايي آفريقاي غربي و در جنوب غربي موريتاني . نژاد مردم اين كشور سياه ، سفيد و دو رگه است و زبان رسمي آنان   فرانسه و سنگالي است . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام و عده قليلي از آنان نيز مسيحي مي باشند . حكومت اين كشور جمهوري مي باشد . اين كشور در سال 1960 پس از استقلال به عضويت  سازمان ملل متحد در  آمد .

کد مطلب 342006

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