امروز در تاريخ

انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا ( ع ) :





درچنين روزي در سال 1373 هجري شمسي در ساعت چهارده و سي دقيقه منافقين كوردل با كارگذاري يك فقره بمب در حرم مطهر حضرت علي ابن موسي الرضا ( ع ) ، خوي ددمنشانه خويش را بيش از پيش به نمايش نهادند . اين بمب به وزن پنج كيلو گرم پس از انفجار شماري از هموطنان عزيز را به شهادت رساند و چندين نفر را نيز مجروح كرد . اين عمل منافقين تنها بر خشم و انزجار مردم ايران نسبت به اين گروهك تروريست افزود .



در گذشت حاج ميرزا حبيب الله رشتي :

در چنين روزي در سال 1312 ه ق حاج ميرزا حبيب الله رشتي دار فاني را وداع گفت . ازآن عالم فرزانه درحوزه هاي مختلف علوم اسلامي آثار گرانسگي به جاي مانده است . حاج ميرزا حبيب الله رشتي از عرفاي بنام دوران خويش نيز بود .



در گذشت ملااسماعيل سبزواري :

درچنين روزي در سال 1312هجري قمري حاج ملا اسماعيل سبزواري ازعلماي بزرگ تشيع در تهران دار فاني را وداع گفت . از آن عالم رباني آثار ارزشمندي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به مجمع النورين و نوادرالآثار اشاره كرد .





تولد نيكلاس رو :

در چنين روزي در سال 1674 ميلادي نيكلاس رو شاعر و ملك الشعراي انگليسي ديده به جهان گشود .« جين شور» عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



جنگ آنگورا :

در چنين روزي در سال 1402 ميلادي جنگ آنگورا يا آنكارا در گرفت . در اين جنگ تاتارها ترك هاي عثماني را شكست دادند .



تشكيل كنفدراسيون :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي كشور هاي السالوادور ، هندوراس و نيكاراگوا به تشكيل يك كنفدراسيون همت گماردند .



استقلال فدراسيون سنگال- مالي :





در چنين روزي رد سال 1960 ميلادي فدراسيون مالي و سنگال استقلال خود را از فرانسه اعلام كرد . به همين مناسبت همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور گرامي داشته مي شود . سنگال كشوري است آفريقايي در منطقه استوايي آفريقاي غربي و در جنوب غربي موريتاني . نژاد مردم اين كشور سياه ، سفيد و دو رگه است و زبان رسمي آنان فرانسه و سنگالي است . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام و عده قليلي از آنان نيز مسيحي مي باشند . حكومت اين كشور جمهوري مي باشد . اين كشور در سال 1960 پس از استقلال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .