پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت درخواست هاي لبنان را مدنظر قرار نداده است/ اين پيش نويس ابهام هاي زيادي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، ناصر ناصر نماينده قطر در سازمان ملل خاطرنشان كرد كه اين پيش نويس نيازمند توضيحاتي و در صدر آن مسئله حضور نيروهاي اسرائيلي در خاك لبنان و مسئله اسيران است كه به نحو شايسته توضيح داده نشده است.

وي تاكيد كرد: بسياري از درخواست هاي لبنان در اين پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه مد نظر قرار نگرفته است و اين قطعنامه، نكات پيچيده بسياري دارد.

نماينده قطر افزود: ما سه هفته منتظر مانده ايم و لبنان از اين امر بسيار درد و رنج كشيده است و خواهان قطعنامه عادلانه تري هستيم.

وي اين پرسش را مطرح كرد: پيش نويس قطعنامه خواهان آتش بس است، اما بعد از آن چه؟، هم اكنون نيروهاي اسرائيلي در خاك لبنان هستند و بايد به پشت خط آبي (خطر مرزي ترسيم شده سازمان ملل بين لبنان و فلسطين اشغالي) بازگردند درحالي كه اين پيش نويس خواستار اين امر نيست.

نصر نصر خاطرنشان كرد: چيزي روشن و واضحي درباره اسيران نشنيده ايم و پيش نويس قطعنامه از لبنان مي خواهد كه دو نظامي اسرائيلي فورا آزاد شوند، اما درباره اسيران لبناني چه؟

وي گفت : موضع قطر بر تمايل به آوردن صلح به لبنان و نه انهدام آن تاكيد دارد و خواهان آوردن جنگ داخلي براي لبنان نيستيم ، زيرا لبنان به اندازه كافي از جنگ ها رنج برده است.

اين مقام قطري افزود: دولت لبنان درخواست هايي را ارائه كرده است و ديدگاههاي دارد، اما اين درخواست ها در پيش نويس قطعنامه مدنظر قرار نگرفته است و لبنان چگونه مي تواند اين قطعنامه را بدون مدنظر گرفتن درخواست هايش اجرا كند، مسئله بسيار حساس است و خواهان برهم زدن ثبات لبنان نيستيم.

وي در پايان گفت كه مسائل فردا با افزايش رايزتي و شنيدن ديدگاههاي اعضاي شوراي امنيت به صورت مفصل بيشتر روشن خواهد شد.

مقام هاي آمريكايي و فرانسوي پيش نويس قطعنامه اي را با هدف پايان دادن به درگيريها در لبنان به شوراي امنيت ارائه داده اند كه به گفته اين مقام ها با واكنش كلي مثبت اعضاي اين شورا روبرو شده است، اما دولت لبنان با متن كنوني اين پيش نويس مخالفت و رژيم صهيونيستي از آن استقبال كرده است.

دولت لبنان پيشتر اعلام كرد كه پيش نويس قطعنامه فرانسه و آمريكا با ساختار كنوني آن را نمي پذيرد و خواستار تعديلاتي در آن خواهد شد.

يك منبع دولتي لبنان گفت: لبنان خواستار اتكاي پيش نويس قطعنامه به طرح هفت ماده اي ارائه شده از سوي دولت لبنان است كه عقب نشيني اسرائيل از اراضي اشغالي جنوب لبنان و قرار گرفتن كشتزارهاي اشغالي شبعا زير نظر سازمان ملل را لحاظ مي كند.

شوراي امنيت در چارچوب اين رايزني هاي رسمي نشستي را در سطح كارشناسان براي تشريح پيش نويس فرانسه و آمريكا برگزار كرد و به گفته ديپلماتها، اين كارشناسان نشست ديگري را صبح يكشنبه برگزار مي كنند.

يك ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، گفت كه در صورت واكنش هاي مثبت كشورها، بعيد نيست كه راي گيري درباره اين پيش نويس بعد از ظهر روز يكشنبه آغاز شود.