مشمولان زير ديپلم و ديپلم اعزامي تيرماه به خدمت فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاري مهر در تهران (مشمولان ساكن تهران)، مشمولان ديپلمه غايب و غير غايب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان وظيفه عمومي ناجا تير ماه سال 1385 قيد شده است در ساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 18/4/1385 و تمامي مشولان عادي (زير ديپلم) غايب و غير غايب مزبور در ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 19/4/1385 به سازمان وظيفه عمومي ناجا (مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ) واقع در ميدان سپاه مراجعه و حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

بنابر اين گزارش در استانها، تمامي مشمولان ديپلمه غايب و غير غايب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت ، تيرماه سال 1385 قيد شده است در ساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 18/4/1385 و مشمولان عادي (زير ديپلم) غايب و غير غايب ، ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 19/4/1385 به معاونت وظيفه عمومي استان مربوطه (در مركز استان) مراجعه كنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.