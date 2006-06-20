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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۶

بنابر اعلام معاونت وظيفه عمومي ناجا

مشمولان زير ديپلم و ديپلم اعزامي تيرماه به خدمت فراخوانده شدند

مشمولان زير ديپلم و ديپلم اعزامي تيرماه به خدمت فراخوانده شدند

تمامي مشمولان داراي تحصيلات ديپلم و زير ديپلم متولدان سال 1355 تا پايان 1366 بايد جهت اعزام به خدمت مقدس سربازي با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت به مراكز تعيين شده مراجعه كنند.

 به گزارش خبرگزاري مهر در تهران (مشمولان ساكن تهران)، مشمولان ديپلمه غايب و غير غايب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان وظيفه عمومي ناجا تير ماه سال 1385 قيد شده است در ساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 18/4/1385  و تمامي مشولان عادي (زير ديپلم) غايب و غير غايب مزبور در ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 19/4/1385  به سازمان وظيفه عمومي ناجا (مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ) واقع در ميدان سپاه مراجعه و حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

بنابر اين گزارش در استانها، تمامي مشمولان ديپلمه غايب و غير غايب كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت ، تيرماه سال 1385 قيد شده است در ساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 18/4/1385  و مشمولان عادي (زير ديپلم) غايب و غير غايب ، ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 19/4/1385 به معاونت وظيفه عمومي استان مربوطه (در مركز استان) مراجعه كنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

 

کد مطلب 342094

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