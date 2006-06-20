از ليست جامعتين حمايت مي كنيم/ ائتلاف اصلاح طلبان شكننده خواهد بود

مريم محمود زاده در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" ، درخصوص آخرين تلاش ها و اقدامات جامعه اسلامي فرهنگيان براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها گفت: جامعه اسلامي فرهنگيان اخيرا ديداري با حجت الاسلام حسيني بوشهري رئيس حوزه علميه قم داشت و مقرر شد وي به عنوان يكي از كانديداي جامعه اسلامي فرهنگيان به جامعتين معرفي شود.

وي با تاكيد برائتلاف نيروهاي اصولگرابراي شركت درانتخابات مجلس خبرگان رهبري، اظهارداشت : تا كنون ديدارهائي بين نيرو هاي اصولگرا انجام شده است و به نظر نمي رسد در بين اصولگرايان شكافي وجود داشته باشد

سخنگوي ستاد انتخاباتي جامعه اسلامي فرهنگيان افزود: اين تشكل سياسي براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان نظرات خود را به جامعتين اعلام خواهد كرد و در نهايت همچون جبهه پيروان خط امام و رهبري پيروي از ليست جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم حمايت مي كند.

مريم محمود زاده با بيان اينكه به نظرنمي رسد ائتلافي منسجمي دربين اصلاح طلبان شكل بگيرد،تصريح كرد: ائتلاف دربين اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها ائتلافي زودگذر، تبليغاتي و رواني خواهد بود.

وي يكي از شروط ائتلاف پايدار وسازنده را در نزديكي عقايد و نظرات گروهها و جريانات سياسي به يكديگر عنوان كرد و گفت : هر اندازه همدلي و همگرائي در بين گروهها بيشتر باشد ائتلاف به وجود آمده نيز پايدارتر خواهد بود ولي چنانچه ائتلافها بيشتر جنبه رواني و تبليغاتي داشته باشند پس از مدت زمان محدودي از هم خواهند پاشيد.