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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

در شهرداري تهران

زمان تبديل سيستم نقدي به تعهدي بايد زودتر مشخص شود

زمان تبديل سيستم نقدي به تعهدي بايد زودتر مشخص شود

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت : سيستم هاي حسابداري تعهدي و نقدي در حال حاضر موازي كاري داشته و زمان تبديل سيستم نقدي به تعهدي بايد زودتر مشخص شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در دويست و چهل و دومين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران خسرو دانشجو با بيان اين مطلب ادامه داد : همه دست اندركاران شوراي شهر و مردم منتظر و تشنه آثار عملي ، گزارشها و نمود سيستم حسابداري تعهدي و بودجه عملياتي در شهرداري هستند .

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه اين نشست رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران نيز تاكيد كرد كه با نگاهي شكاكانه موضوع تغيير سيستم حسابرسي را مرور كرده است، چراكه موضوع شفاف سازي شهرداري يكي از مهمترين اهداف شوراي شهر است.

خادم اين امر را يكي از مهمترين موارد در دستور كار دولت دانست و گفت : 100 تا 130 ميليارد تومان اسناد غير نقدي در مناطق شناسايي شده است كه در حال حاضر به نظر مي رسد اين تعداد بيشتر هم شده باشد.

وي با اشاره به زمان بر بودن اين تغييرات از مديران شهرداري تهران خواست در هنگام بازديد از مناطق به دليل سرعت بخشيدن به كار، وارد حوزه عملياتي اين سيستم شوند .

خادم مقاومت هاي جدي دربدنه شهرداري با اين بررسي ها را طبيعي دانست و گفت : بايد مسئولان با پذيرفتن چنين مقاومت هايي موضوع را با صبر دنبال كنند.

به گزارش خبرنگار مهر شريعتمداري يكي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نيز روشن شدن ساختار هزينه هاي شهرداري را وظيفه مهمي دانست وگفت : با اين شفاف سازي نزد مردم روسفيد خواهيم شد.  

کد مطلب 342166

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