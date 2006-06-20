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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۷

/ گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به جام جهاني - 137/

فريدون زندي به تيم فوتبال دويسبورگ مي پيوندد

فريدون زندي به تيم فوتبال دويسبورگ مي پيوندد

فريدون زندي بازيكن تيم ملي كشورمان قصد دارد فصل آينده در تيم دويسبورگ آلمان باز ي كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان، در حالي كه فريدون زندي بعد از ديدار برابر پرتغال اعلام كرد كه هفته آينده تيم جديد خود را معرفي خواهد كرد اما يكي از نزديكان باشگاه دويسبورگ آلمان از پيوستن اين هافبك تيم ملي فوتبال ايران به تيم دويسبورگ خبر داد.

زندي مذاكراتي را با اين تيم انجام داده و به توافقات اوليه دست يافته و به احتمال زياد هفته آينده قرارداد نهايي خود را با تيم دويسبورگ امضا خواهد كرد.

فريدون زندي در حال حاضر در اردوي تيم ملي فوتبال كشورمان در آلمان به سر مي برد و قرار است در ديدار برابر آنگولا نيز از ابتدا در ميدان باشد.

کد مطلب 342173

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