مدير گروه بهداشت محيط مركز بهداشت استان قم در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين كه در حال حاضر 33 بازرس بر امر توزيع بهداشتي آب در سطح شهرنظارت مي كنند، گفت: با توجه به اهميت نظارت بر سيستم‌هاي توزيع آب آشاميدني به خصوص در فصل تابستان بر اثر شيوع برخي بيماري‌هاي روده‌اي ، تعداد بازرس‌هاي بهداشتي چند برابر شده‌اند تا شاهد بروز مشكلات نباشيم.

مهندس غفوري در ادامه تصريح كرد: با توجه به اين كه سيستم‌هاي متعدد توزيع آب آشاميدني در قم وجود دارد كار نظارت بهداشتي بر توزيع چند برابر ديگر شهر‌هاست و ما براي هر يك از سيستم‌هاي توزيع شامل آب چاه‌هاي علي‌آباد، دستگاه‌هاي آب‌شيرين كن، تانكر‌هاي سيار و… برنامه ويژه‌اي داريم.

وي با اشاره به انجام آزمايشات ميكروبي، كلرسنجي و… بر روي آب آشاميدني مراكز مختلف به صورت روزانه، تصريح كرد: بازرسان ما هر روز از تمامي مراكز توزيع آب در منطقه تحت پوشش، نمونه برداري مي‌كنند و نمونه به صورت روزانه مورد بررسي و آزمايش قرار مي‌گيرد.

مدير گروه بهداشت محيط مركز بهداشت استان قم با اشاره به اين كه هيچ ‌گونه مشكل بهداشتي در زمينه توزيع آب آشاميدني وجود ندارد، اظهار داشت: براي اين كه سطح رعايت مسايل بهداشتي را در مراكز توزيع آب آشاميدني ارتقا دهيم دوره‌هاي آموزشي را براي متصديان مراكز مختلف توزيع آب شيرين برگزار كرده‌ايم.