آموزش سازهاي جديد مهم ترين مسئله است

" رامين كاكاوند" نوازنده سازهاي مضرابي در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " ضمن بيان اين مطلب گفت: در رابطه با سازهاي جديد بايد بگويم از اصلي ترين نكاتي كه همزمان با ورود يك ساز جديد به عرصه موسيقي مطرح مي شود، مي توان به آموزش آن ساز اشاره كرد، چون اگر قرار باشد فردي سازي را به وجود بياورد كه قطعا قابليت هاي خاصي را غير از سازهاي موجود داشته است و نواختن آن را هيچ كسي غيرازخودش نداند، به چه دردي مي خورد؟

وي در مورد ساز " سلانه" ساخته " حسين عليزاده" گفت: اين ساز ، سازبسيار خوبي است ، توانايي هاي بالايي دارد و قابليت هاي بالايي براي حضور در اركسترهاي مختلف را داراست.

كاكاوند در مورد نيازجامعه موسيقي ايران به سازهاي جديد گفت: اين اتفاق در مورد آهنگسازان مي افتد. يعني آهنگسازصدايي متفاوت را براي قطعه اش مي طلبد و از اين رو ساخت يك ساز جديد به ديدگاه خاص يك آهنگساز بر مي گردد. وقتي آهنگساز دنبال صدايي خاص مي گردد كه منعكس كننده ذهنيت هاي وي راجع به قطعه است، تصميم به ساختن سازي با آن ويژگي ها مي گيرد.