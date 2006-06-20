طرحهاي مبارزه با مواد مخدر در كشور بايد عملياتي شود / همكاري هاي بين المللي با ايران در مبارزه با مواد مخدر ضعيف است

به گزارش خبرنگار "مهر"، محسن رضايي كه پيش از ظهر امروز در جمع دبيران كل NGO هاي فعال در امر مبارزه با مواد مخدر سخن مي گفت، اظهار داشت: مبناي سياستگذاري كشور برآن است تا طرحهايي را كه تا كنون در خصوص مبارزه با مواد مخدر توسط بسياري از كارشناسان تهيه شده را اجرايي و عملياتي كند.

وي كه در خصوص ويراني هاي كه مواد مخدر مي تواند براي يك كشور به وجود آورد و همچنن كمكي كه موسسات غير دولتي و مردم براي مبارزه و كمك به يك شخص معتاد مي توانند انجام دهند، سخن مي گفت، مسائل روحي رواني را يكي از مهمترين و تاثير گذارترين موارد در خصوص مبارزه با اعتياد توصيف كرد و افزود: تمامي NGO هاي فعال در مبارزه با مواد مخدر بايد فراهم ساختن زمينه هاي لازم روحي رواني براي افراد معتاد را در دستور كار خود قرار دهند، زيرا اين موضوع يكي از مواردي است كه نقش بسزايي در مبارزه با مواد مخدر دارد.

وي همكاري هاي بين المللي با ايران را ضعيف ارزيابي كرد و گفت: ايران هزينه هاي بسياري را در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر مي پپردازد، ولي از سوي قدرتهاي بين المللي همكاري مناسبي صورت نگرفته است و دولت بايد براي اين كار يك برنامه جدي طراحي و آنها را وادار به همراهي بكند.

بنا بر اين گزارش، پيش از سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعدادي از دبيران NGO ها، پيشنهادات خود را در خصوص چگونگي مبارزه با مواد مخدر و سياست كلان مسئولان دراين زمينه ارائه كردند.