سازمان كنفرانس اسلامي اسلام ستيزي در غرب را نكوهش كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در سندي كه در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي توزيع شد و خبرگزاري فرانسه نسخه اي ازآن را دريافت كرد،افزايش روزافزون احساسات ضد اسلامي در جناح راست افراطي در اروپا را يكي از عوامل مهم اسلام ستيزي در اروپا عنوان كرد .



در اين سند كه پيش از پايان نشست سه روزه وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در باكو به عنوان يك قطعنامه به تصويب خواهد رسيد،آمده است : اسلام ستيزي از طريق رسانه هاي غربي گسترش يافته است.



دراين پيش نويس آمده است:"اين پديده(اسلام ستيزي) درزمينه هاي تاثيرگذار اطلاعاتي ، آموزشي و هنري در حال گسترش است كه زمينه را براي گسترش خصومت آشكار با اسلام فراهم كرده است ".



دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي دراين سند،نگراني ناشي از اسلام ستيزي را،ناديده گرفتن كلي اسلام و تعاليم آن در افكار عمومي غربي اعلام كرد كه به گفته وي، ريشه آن به رقابتهاي ميان اسلام و مسيحت درزمان جنگهاي صليبي باز مي گردد .



احسان اوغلو براي مبارزه با اسلام ستيزي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي خواست از گروههاي غير دولتي در اروپا حمايت كنند و روابط خود را با نهادهايي مانند شوراي اروپا و سازمان امنيت و همكاري در اروپا (OSCE) تقويت كنند.



وي از كشورهاي اسلامي خواست كه "استراتژي تاسيس رسانه جديد " براي تاكيد بر چهره واقعي اسلام را اجرا كنند و تصريح كرد كه برنامه هاي تلويزيوني طرفدار اسلام بايد بيننده غربي را مورد مخاطب قراردهد .

دبيركل ساز مان كنفرانس اسلامي، رسانه هاي غربي را يك عامل مهم در ايجاد درك نادرست و مشترك درباره اسلام و مسلمانان در اروپا خواند .



وي در اين پيش نويس خاطر نشان كرد: "گفتگو با احزاب سياسي ، گروهاي مدني و سياستگذاران بايد به سمت تاثيرگذاري بر برنامه هاي آموزشي در اروپا كه سبب شده است، تخريب وجهه اسلام از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ، هدايت شود .



نمايندگان چند كشور اسلامي در سخنراني خود در نشست باكو به مسئله اسلام ستيزي پرداختند .



الهام عليف رئيس جمهوري آذربايجان روز گذشته در اولين روز برگزاري نشست وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به اين مسئله پرداخت و گفت :"در برخي كشورها ، رسانه ها تلاش مي كنند كه اسلام را با تروريسم مقايسه كنند .



نماينده لبنان روز گذشته در اين نشست كه فردا پايان خواهد يافت، خاطر نشان كرد :" تروريسمي كه ما محكوم مي كنيم نبايد با حقوق افرادي كه براي خودمختاري خود مبارزه مي كنند وقوانين بين المللي،آن را به رسميت شناخته است، برابر دانسته شود .