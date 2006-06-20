كانون هاي بيماري سالك توسعه يافته است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر مشهد، دكتر سيد مرتضي احتشام فر در جلسه كميسيون بهداشت و درمان شهرستان مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : كانون هاي بيماري سالك در مشهد در حال توسعه است به طوري كه در بعضي مناطق اين بيماري كاهش يافته و در مناطقي كه وجود نداشته ، بوجود آمده است .

وي بيماري سالك را يك بيماري پوستي مزمن مشترك بين انسان و تعدادي از حيوانات از جمله جوندگان و سگ دانست و افزود : مخزن بيماري در سالك نوع شهري، انسان است كه در سالك نوع مرطوب يا روستايي، منبع بيماري جوندگان وحشي نظير موش هاي صحرايي هستند.

مدير گروه بهداشت حرفه اي خراسان رضوي در ادامه افزود : جمع آوري ، حمل و دفع مستمر و صحيح زباله و اجتناب از ريختن نخاله هاي بنايي در معابر و مناطق مسكوني و انتقال فاضلاب ها به شبكه فاضلاب يا چاه ها و اجتناب از جاري كردن آن در معابر ، جمع آوري سگهاي ولگرد ، نصب توري و پشه بند از جمله روش هاي مبارزه و پيشگيري با اين بيماري است.

احتشام فر همچنين به شهروندان و زائران توصيه كرد از سلامت آب مطمئن شوند و حتي الامكان از آب هاي معدني و يخ هاي بهداشتي استفاده كنند.

دكتر محمد علي رضايي دبير كميسيون بهداشت و درمان شهرستان مشهد نيز در اين جلسه ضمن بررسي راه هاي پيشگيري وبا افزود : وباي التوريك بيماري اسهالي واگيردار است كه توسط ميكروبي به نام "ويبريوكلرا" ايجاد مي شود وعلائم بيماري آن اسهال حاد آبكي ، عطش فراوان ، استفراغ بدون حالت تهوع قبلي و نبود دل درد است.

دراين جلسه در بخش برنامه هاي آموزشي براي پيشگيري از بيماري التور مصوب شد كه مراكز 3گانه بهداشت آبفاي شهري و روستايي با همكاري شهرداري و صدا و سيما برنامه هاي آموزشي را در اين زمينه تهيه كنند و همچنين مصوب شد كه جهاد كشاورزي از آبياري سبزيجات توسط فاضلاب جلوگيري كنند و آبفاي شهري و روستايي و مراكز بهداشت، نظارت مستمري بر آب شرب داشته باشند .