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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

"فرداي روشن" روي ميز تدوين است

مجموعه "فرداي روشن" به كارگرداني محسن يوسفي و بازي زيبا بروفه و دانيال حكيمي در نقش‌هاي اصلي اين روزها روي ميز تدوين است.

به گزارش خبرنگار "مهر" در كرج، مجموعه تلويزيوني "فرداي روشن" موضوعي اجتماعي دارد و در شش قسمت از شبكه دو سيما پخش مي شود. داستان مجموعه درباره شيوا پاليزي مأمور اداره ماليات است كه پرونده يك شركت تجاري بزرگ متعلق به شاهرخ (عبدالرضا اكبري) را به اتهام نپرداختن ماليات دنبال مي كند. او پس از مدتي متوجه مي شود همسرش سيروس هم ماليات نمي پردازد.

"فرداي روشن" 26 خرداد ماه مرحله آخر تصويربرداري را به پايان رساند و اكنون روي ميز تدوين است كه پس از آن محمد سالاروند موسيقي مجموعه را خواهد ساخت. از ديگر عوامل فني اين مجموعه مي توان به طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، مدير تصويربرداري: ناصر محمود كلايه و طراح گريم: محمود مهدوي اشاره كرد.

کد مطلب 342261

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