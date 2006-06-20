تركمنستان دو ديپلمات غربي را به جاسوسي متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاينترفكس،گلدي محمد آشيرمحمدوف Geldymukhammed Ashirmukhammedov وزير امنيت ملي تركمنستان هنري توماسيني مشاور فرهنگي سفارت فرانسه و بنيامين مورو يكي از كارمندان دفتر شوراي امنيت وهمكاري اروپا در تركمنستان را به جاسوسي متهم كرد .

صفر مراد نيازوف رئيس جمهوري تركمنستان دستور تحقيقات درباره اين اتهامات را صادر كرده است و قول داد كه نتايج اين تحقيقات را علني كند .



وي همچنين خاطرنشان كرد: تمامي حقايق قطعي مشاركت هر يك از مقام هاي اين دو سفارت خارجي به اطلاع روساي اين هيئتهاي ديپلماتيك خواهد رسيد و تدابير پيش بيني شده در قوانين درباره آنان به كار گرفته خواهد شد .



هنوز ازجزئيات اتهامات اين دوخارجي گزارشي منتشر نشده است .