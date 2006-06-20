لايحه تقسيمات كشوري در دستور كار دولت قرار دارد / بخشداران را مديران ارشد نظام مي دانيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي كه در همايش آموزشي بخشداران سراسر كشور صحبت مي كرد خاطرنشان كرد: عمده ترين فعاليت هاي اجرائي اين وزارتخانه از سوي بخشداران و فرمانداريها صورت مي گيرد. نگاه ما به بخشداران به عنوان مديران ارشد نظام مي باشد.

وزير كشور با اشاره به جايگاه و اهميت فعاليت بخشداريها افزود: جمعيت و وسعت حوزه عملكرد برخي بخشداريهاي كشور به اندازه برخي كشورهاي همسايه مي باشد و كيفيت كار بخشداري ها در مديريت كلان جامعه وكشور تاثيرگذار است.

پورمحمدي با اشاره به انتصاب جديد برخي از بخشداريها بر لزوم آموزش مداوم و كاربردي آنها تاكيد و تصريح كرد: تقويت آموزشي باعث افزايش ظرفيت مديريتي كشور مي شود.

وي بر لزوم هزينه در امر آموزش مديران و مسئولين تاكيد كرد و افزود: بايد با بهره گيري از تجربه گذشتگان با آموزش مستمر، گامهاي بيشتري درجهت رفع مسائل موجود جامعه برداشته شود.

وزير كشور گفت: بايد با آموزش، توانايي مديران را افزايش داد و از آنجا كه مديران باعث ظرفيت سازي در جامعه مي شوند، ارزش و اهميت كارشان بالاتر از متخصصين در رشته هاي خاص مي باشد.

وي افزود: برخي اتلاف هزينه ها ومنافع به علت تصميم هاي غير علمي بوده است.

وزير كشور با اشاره به اينكه فعاليت بيش از 40 هزار دهياري در كشور از سوي بخشداريها سامان مي گيرد گفت: اين رقم در كنار ساير مسئوليت هاي سياسي ، اجتماعي و امنيتي بخشداران گوياي اهميت و جايگاه بخشداريها مي باشد.

پورمحمدي در پايان اظهار داشت: اگر بنا باشد كشور را متحول نماييم بايد كاملا متوازن، گسترده و به صورت هماهنگ و منطقي از ابتدايي ترين سطحهاي مديريتي در كشور آغاز شود.