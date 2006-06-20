ايران هنوز درباره پيشنهاد هسته اي غرب تصميم گيري نكرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت:"من در حال حاضر نمي توانم بگويم چه وقت پاسخ به اين پيشنهاد نهايي خواهد شد و تنها مي توانم بگويم برخي مسائل و ابهاماتي وجود دارد كه بايد روشن شود ".



وزير امور خارجه ايران براي شركت در نشست سه روزه وزراي خارجه كشورهاي عضو ساز مان كنفرانس اسلامي كه فردا به پايان خواهد رسيد، در باكو به سر مي برد .



پنج كشور دارنده حق وتو و آلمان بر سر يك تعامل كلي (بسته مشوقها) به توافق رسيدند.



در اين بسته كه از سوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به علي لاريحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران تحويل داده شد از ايران مي خواهد كه فعاليتهاي غني سازي خود را متوقف كند .



ايران كه بارها به زياده خواهي هاي غرب پاسخ منفي داده و بر حق مسلم خود در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي در

چارچوب قوانين بين المللي تاكيد كرده است ، در حال بررسي اين پيشنهادهاست .

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