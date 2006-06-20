شايعه مربيگري آري هان كذب محض است / برانكو تا پايان مهرماه با فدراسيون قرارداد دارد

دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال درگفتگوبا خبرنگاراعزامي"مهر" به آلمان با بيان اين مطلب افزود : برانكوتا پايان مهرماه با فدراسيون فوتبال قرارداد دارد و تا پايان مدت قراردادش به همكاري خود با فدراسيون فوتبال ادامه خواهد داد و اخباري كه پيرامون حضور آري هان درتيم ملي ايران مطرح شده است تنها ساخته ذهن تعدادي ازخبرنگاران وابسته به باشگاه پرسپوليس و مديربرنامه هاي اين مربي است كه ازالبته تازگي هم ندارد .

وي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه برانكو اعلام كرده پس از پايان مسابقات جام جهاني از تيم ملي ايران كناره گيري خواهد كرد ، آيا مذاكره اي با مربيان جديد براي حضور در تيم ملي صورت گرفته است يا نه، اظهار داشت : هرگونه تغييري در راس تيم ملي به نظررئيس آينده فدراسيون فوتبال بستگي دارد و همانطوركه از قبل نيز اعلام كرده بودم بنده پس ازجام جهاني از فدراسيون فوتبال كناره گيري خواهم كرد و فدراسيون آينده در اين زمينه به تصميم گيري خواهد پرداخت .



دادكان درپايان تصريح كرد : عده اي تلاش مي كنند با هرشيوه اي آرامش و جو تيم ملي را براي برهم بزنند و موضوع مربيگري آري هان نيزسوژه تازه اي است كه به نوعي قصد دارد تا انسجام و يكپارچگي درتيم ملي را خدشه دار كند و فدراسيون فوتبال را تحت فشار قرار دهد ولي ديگردست اينگونه خبرسازان براي همه رو شده و نمي توانند از اين طريق به اهداف خود برسند .