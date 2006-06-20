150 دفتر ICT در روستاهاي استان تهران راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حميد ضميري در جمع روساي ادارات شهري و روستايي فرمانداريهاي استان تهران گفت : تاكنون در150روستا از700 روستاي بالاي 20 خانوار استان، دفتر ICT به منظور ارائه خدمات اينترنتي تاسيس شده كه ارائه ساير خدمات مورد نيازروستائيان نيز با تاسيس و فعاليت دهياريها ميسر خواهد شد .

وي با تاكيد بر تسريع در تاسيس دهياري در روستاهاي واجد شرايط استان خاطرنشان كرد: تا كنون در 171 روستاي استان دهياري تاسيس شده است.

مديركل دفتر شهري و روستايي استانداري تهران با اشاره به ضرورت ايجاد ساختار و امكانات مورد نياز دهياري ها خاطرنشان كرد : آئين نامه هاي استخدامي ، تشكيلات و اساسنامه هاي مورد نياز تاسيس دهياري ها در قانون پيش بيني و به تصويب رسيده است كه اميد مي رود با هماهنگي فرمانداريها تسريع در ارائه خدمات مورد نياز روستائيان مورد توجه جدي قرار گيرد .