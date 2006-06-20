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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۳۵

خبرگزاري آلمان :

آمريكا در صدد بهبود روابط سرد خود با اسپانيا است

واشنگتن با راهي كردن وزير امورخارجه خود به مادريد نشان مي دهد كه در صدد بهبود مناسبات بامتحد سابق خود است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، "كاندوليزا رايس " وزير امور خارجه آمريكا در نظر دارد تا پايان سال جاري به منظور ديدار با مقامات اسپانيا راهي مادريد پايتخت اين كشور شود .

آمريكا در حالي در انديشه تقويت و بهبود مناسبات خود با اسپانيا است كه پس از روي كار آمدن " خوزه لوئيز رودريگرز زاپاترو " نخست وزير كنوني و خروج نيروهاي اين كشور از عراق روابط دوجانبه آنها رو به سردي گزائيده بود .

به نوشته اين منبع خبري تفاوت سياست هاي رهبران دو كشور سبب شد تا بيش از 2 سال هيچ مقام آمريكايي به اسپانيا سفر نكند .

اسپانيا پس از انتخاب مجدد بوش تلاش كرد تا فضاي متشنج دوجانبه را بهبود بخشيده و در راستاي كمك به نظاميان اين كشور تعدادي از نيروهاي خود را روانه افغانستان كرد .

به هر روي با اعلام سفر آتي رايس به اسپانيا رسانه هاي گروهي اين كشور از ديدگاههاي مختلف به بررسي اين امر پرداختند .

آنها موضوع پروازهاي مخفي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) را از مهمترين مسائل قابل بحث ميان مقامات ارشد اسپانيا و آمريكا قلمداد كردند .


کد مطلب 342336

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