آمريكا در صدد بهبود روابط سرد خود با اسپانيا است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، "كاندوليزا رايس " وزير امور خارجه آمريكا در نظر دارد تا پايان سال جاري به منظور ديدار با مقامات اسپانيا راهي مادريد پايتخت اين كشور شود .

آمريكا در حالي در انديشه تقويت و بهبود مناسبات خود با اسپانيا است كه پس از روي كار آمدن " خوزه لوئيز رودريگرز زاپاترو " نخست وزير كنوني و خروج نيروهاي اين كشور از عراق روابط دوجانبه آنها رو به سردي گزائيده بود .

به نوشته اين منبع خبري تفاوت سياست هاي رهبران دو كشور سبب شد تا بيش از 2 سال هيچ مقام آمريكايي به اسپانيا سفر نكند .

اسپانيا پس از انتخاب مجدد بوش تلاش كرد تا فضاي متشنج دوجانبه را بهبود بخشيده و در راستاي كمك به نظاميان اين كشور تعدادي از نيروهاي خود را روانه افغانستان كرد .

به هر روي با اعلام سفر آتي رايس به اسپانيا رسانه هاي گروهي اين كشور از ديدگاههاي مختلف به بررسي اين امر پرداختند .

آنها موضوع پروازهاي مخفي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) را از مهمترين مسائل قابل بحث ميان مقامات ارشد اسپانيا و آمريكا قلمداد كردند .