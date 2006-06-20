حذف كشتي گيران خارجي از ليگ به ضرر كشتي است

امير توكليان سرمربي تيم كشتي راه آهن خراسان در گفتگو با خبرنگار "مهر " در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : سازمان ليگ كشتي به خاطر بي توجهي به نظرات باشگاهها براي تعيين تاريخ شروع ليگ و وضع مقررات جديد مورد انتقاد است چرا كه اين باشگاهها هستند كه پايه گذار اصلي ليگ هستند و نظرات آنان بايد درتصميم گيري ها مورد توجه قرار بگيرد .

وي در ادامه در خصوص حذف كشتي گيران خارجي در ليگ گفت : حذف كشتي گيران خارجي ازليگ به ضرركشتي ايران خواهد بود چرا كه پيش از اين كشتي گيران ما شانس كشتي گرفتن با بزرگان كشتي جهان را داشتند وحضوركشتي گيران خارجي باعث بالا رفتن سطح كيفي مسابقات ليگ وهمچنين استقبال تماشاگران از مسابقات مي شود .



وي خاطر نشان كرد : حذف وزن 50 كيلو ازمسابقات كارمثبتي بوده چرا كه درطول اين چند ساله كشتي گيران وزن 50 كيلو نتوانستند خواسته ها را بر آورده كنند و طبيعتا تنها هزينه تيمها را بالا مي برند .

توكليان با بيان اين كه سازمان ليگ بايد ضوابط قانونمندي براي حضور ملي پوشان در ليگ در اساس نامه بگنجاند گفت : اگرچه با قانون يك ملي پوش در هر تيم عدالت رعايت خواهد شد ولي مادامي كه اساس نامه ليگ براي حضور قوي و قانونمند ملي پوشان و كشتي گيران تراز اول انديشيده نشود تيمها متضرر خواهند شد چرا كه با توجه به شرايط فعلي كشتي گيران ملي پوش بعد ازعقد قرارداد با تيمها به دلايل گوناگون ازكشتي گرفتن در ليگ سرباز مي زنند .

سرمربي تيم كشتي راه آهن ياد آور شد : اگر مي خواهيم به هر شكل ممكن ليگ برگزار كنيم بهتر است اساسا اين مسابقات را برگزار نكنيم ولي درصورتي كه خواهان يك ليگ مفيد براي كشتي ايران هستيم بايد همه جوانب امر را درنظربگيريم و تا زمان باقي مانده تا شروع ليگ با باشگاهها مشورت شود تا با اجماع تمامي اهالي كشتي به سوي يك ليگ منظم و مفيد پيش رويم نه اين كه سازمان ليگ خود يك طرفه تصميم گيري كند .