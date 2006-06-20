اختلاف آمريكا و اروپا درباره ايران اصلي ترين دستور كار نشست وين

به گزارش خبرگزاري "مهر" تحليلگر شوراي روابط خارجي آمريكا در پايگاه اينترنتي اين شورا ضمن اذعان به اختلاف بين آمريكا و اروپا در دستور كار نشست فردا در وين نوشت كه قطعاً مسئله عراق، افغانستان، موضوع هسته اي ايران، كره شمالي و سيستم تجارت آزاد از جمله مباحثي خواهند بود كه در نشست مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

"چارلز كوپچان" تحليگر ارشد شوراي روابط خارجي آمريكا در حوزه اروپا گفت هنوز بوش در افكار عمومي اروپا از محبوبيتي برخوردار نيست.

كوپچان و برخي ديگر از تحليلگران بر اين باورند كه عدم اتفاق آراء اروپا و آمريكا در خصوص تحقيقات هسته اي ايران عمده ترين هدف نشست فردا اروپا و آمريكا در وين خواهد بود.

پايگاه اينترنتي بلومبرگ نيز در تحليلي از سفر اخير جرج بوش به اروپا، آن را راهي براي ممانعت از بروز اختلاف در جبهه غرب در قبال موضوع هسته اي ايران خواند.

اين پايگاه اينترنتي در اين تحليل خود مي نويسد: بوش در نشست وين حفظ اتحاد در مقابله با ايران را بر مسائل مربوط به عراق و همچنين مسائل تجاري بين دو سوي اقيانوس اطلس در اولويت قرار خواهد داد.

به نوشته اين پايگاه اينترنتي دولت بوش در دوره دوم خود همكاري با اروپا را در دستور كار خود قرار داده است و در صدد است تا ازاختلاف بيشتر با اين اتحاديه كه در جنگ عراق حادث شد پرهيز كند و درباره ايران با اروپا نيز مشورت مي كند تا بتوانند موضعي واحد در قبال تهران داشته باشند.

در همين رابطه خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد كه اروپا درباره زندان گوانتانامو و پروازهاي سيا بوش را تحت فشار قرار خواهد داد .