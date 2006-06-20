10 ميليون نيازمند در كشور وجود دارند / 4 ميليون نيازمند تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد رضا خباز در نشست با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در مورد آمار افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي افزود : هم اكنون مجموع افرادي كه تحت پوشش امداد و بهزيستي هستند 6 ميليون نفر است در صورتي كه 15 تا 18 درصد مردم جامعه را اقشار آسيب پذير تشكيل مي دهند بنابراين 10 ميليون نفر آمار واقعي نيازمندان است.

وي خاطر نشان كرد: براساس آمارهاي موجود 4 ميليون نفر از افراد نيازمند تحت پوشش هيچ يك ازنهادهاي حمايتي نيستند كه اميدواريم با تخصيص اعتبارات و هدفمند كردن يارانه ها اين افراد نيز شناسايي و تحت حمايت قرار بگيرند.

عبدالرضا مصري رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست افزود: در گذشته پس از ارائه لايحه بودجه دولت به مجلس ، حتي يك ريال هم به اعتبارات سازمانهاي حمايتي افزوده نمي شد اما در سال گذشته با پيگيري كميسيون اجتماعي مجلس اعتبار بهزيستي و كميته امداد 2 برابر شد .

وي گفت: همچنين مجلس مستمري مددجويان تحت پوشش بهزيستي رابه 2 برابر افزايش داد به طوريكه هم اكنون حداقل مستمري پرداخت شده از ماهانه 8 هزار تومان به 25 هزارتومان رسيده است .

وي به مشكل تاسيس مراكز توانبخشي غير دولتي اشاره وخاطر نشان كرد: بهزيستي نبايد براي بستگان و يا كارمندان خود مجوز تاسيس مركز صادركند چون در اين صورت بسياري از امكانات و مراكز خوب كه مشكل زيادي ندارند را آنها انتخاب كرده و مراكز ديگر به مابقي متقاضيان مي رسد كه اين به هيچ وجه درست نيست.