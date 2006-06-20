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۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

/گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به جام جهاني - 139/

آخرين تمرين تيم ملي قبل از بازي با آنگولا / ابهام در مورد حضور علي كريمي مقابل آنگولا

آخرين تمرين تيم ملي قبل از بازي با آنگولا / ابهام در مورد حضور علي كريمي مقابل آنگولا

تيم ملي فوتبال كشورمان عصر امروز آخرين تمرين خود را پيش از ديدار فردا شب مقابل آنگولا در زمين اصلي ورزشگاه لايپزيك برگزار خواهد كرد .

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" از آلمان، ملي پوشان كشورمان كه روز دوشنبه از فريدريش هافن وارد شهرلايپزيك شدند و در هتل رنسانس اين شهر اقامت كردند ، عصر امروز آخرين تمرين خود را پيش از ديدار برابر آنگولا به مدت 45 دقيقه در ورزشگاه اصلي شهر لايپزيك برگزارخواهند كرد .

بر اساس اعلام برانكو ايوانكوويچ ، تيم ملي دربازي فردا تغييراتي در تركيب اصلي خود خواهد داشت و حضورعلي كريمي بدلايل انضباطي برابر آنگولا قطعي نيست و پس از تمرين امروز در اين باره تصميم گيري خواهد شد . قرار است برانكو پس از تمرين عصرامروز درباره تغييرات احتمالي در ديدار فردا در يك كنفرانس خبري اظهار نظر كند . 

تيم ملي فوتبال كشورمان درسومين ديدارخود درجام جهاني مقابل آنگولا جواد نكونام را به علت دو اخطاره بودن و يحيي گل محمدي را به دليل مصدوميت از ناحيه كتف و شانه در اختيار نخواهد داشت .

گفتني است ديدار تيم هاي ملي ايران و آنگولا از گروه چهارم رقابتهاي جام جهاني ساعت 16 فردا به وقت محلي (30/17دقيقه به وقت تهران) در ورزشگاه جام جهاني لايپزيك برگزارخواهد شد . 

کد مطلب 342394

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