آخرين تمرين تيم ملي قبل از بازي با آنگولا / ابهام در مورد حضور علي كريمي مقابل آنگولا

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" از آلمان، ملي پوشان كشورمان كه روز دوشنبه از فريدريش هافن وارد شهرلايپزيك شدند و در هتل رنسانس اين شهر اقامت كردند ، عصر امروز آخرين تمرين خود را پيش از ديدار برابر آنگولا به مدت 45 دقيقه در ورزشگاه اصلي شهر لايپزيك برگزارخواهند كرد .



بر اساس اعلام برانكو ايوانكوويچ ، تيم ملي دربازي فردا تغييراتي در تركيب اصلي خود خواهد داشت و حضورعلي كريمي بدلايل انضباطي برابر آنگولا قطعي نيست و پس از تمرين امروز در اين باره تصميم گيري خواهد شد . قرار است برانكو پس از تمرين عصرامروز درباره تغييرات احتمالي در ديدار فردا در يك كنفرانس خبري اظهار نظر كند .

تيم ملي فوتبال كشورمان درسومين ديدارخود درجام جهاني مقابل آنگولا جواد نكونام را به علت دو اخطاره بودن و يحيي گل محمدي را به دليل مصدوميت از ناحيه كتف و شانه در اختيار نخواهد داشت .



گفتني است ديدار تيم هاي ملي ايران و آنگولا از گروه چهارم رقابتهاي جام جهاني ساعت 16 فردا به وقت محلي (30/17دقيقه به وقت تهران) در ورزشگاه جام جهاني لايپزيك برگزارخواهد شد .